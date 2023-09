“El deporte necesita dirigentes con perspectiva de género”

“Desde el Estado se pueden hacer muchas cosas, pero es fundamental que haya un cambio a nivel dirigencial en los clubes y en las federaciones, para que estas situaciones no ocurran más”, sostiene Georgina Bardach. Alude al ‘Caso Rubiales’, un episodio que, asegura, le generó sensaciones de “bronca” y “asco” en lo personal.

La exnadadora, cuatro veces olímpica y medallista de bronce en Atenas 2004, conduce desde hace tres años la Oficina de la Mujer Deportista, el espacio de la Agencia Córdoba Deportes que trabaja sobre la violencia y la discriminación en ese ámbito específico.

“Nosotros no podemos imponer cosas o meternos en lugares que son privados, por eso hacemos hincapié en la capacitación. Trabajamos muy fuertemente con los promotores de género, para que formen con esa perspectiva a las personas que trabajan en los clubes y en las federaciones”, sostiene la funcionaria.

“La idea es brindarles algunas herramientas para que ellos mismos sean capaces de identificar las distintas conductas violentas que se producen en sus ámbitos de desarrollo y puedan accionar desde adentro”, explica. “Es un trabajo muy lento, lo sabíamos desde el principio, pero estamos convencidos de que es la mejor manera”, añade.

-¿Te sorprendió que este episodio se haya producido en un evento tan relevante y tan visible como la final de un Mundial de fútbol?

-No. Lamentablemente el machismo y la violencia de género están muy arraigados en el deporte. Algunos comportamientos están muy naturalizados y pasan en todos lados. Y en el alto nivel es peor, porque hay más impunidad. Si analizamos este caso, creo que lo que pasó después fue mucho peor que el hecho mismo, o estuvo casi a la par. Al declarar que se trató de un acto consensuado el que hizo en la premiación y luego decir que no iba a renunciar, Rubiales no hizo más que revictimizar a la futbolista.

-¿Te dejó conforme la decisión de la FIFA de suspender a este dirigente?

-La verdad es que no. Es una medida que ayuda, obviamente, pero creo que se tomó más a partir de la presión social y mediática que desde la convicción. Espero que todo el mundo aprenda y que éste se convierta en un caso testigo. Conforme voy a estar cuando estas cosas no sucedan más.

"La realidad indica que hay muchas violencias que todavía no se reconocen".

-¿La repercusión que ha tenido este hecho puntual promueve puertas adentro un replanteo de la tarea que se viene realizando?

-Todo el tiempo estamos ajustando cosas. Desde que asumí en este cargo, sostuve como objetivo que la igualdad debe ser una política de Estado y trascender las gestiones. En ese sentido, vamos tratando de mejorar lo que se viene haciendo y de sumar nuevas acciones. Pero insisto, no podemos entrar a los clubes. Nuestra tarea es asesorar, acompañar y, en algunos casos, derivar algunas situaciones al Polo de la Mujer o al Poder Judicial.

-¿Ha sido particularmente activa la labor de asesoramiento y acompañamiento de la Oficina de la Mujer Deportista?

-Lamentablemente, sí. La realidad indica que hay muchas violencias que todavía no se reconocen. Por eso insistimos en el tema de la formación. El deporte debe ser un lugar cien por ciento seguro y para que eso suceda necesita tener a dirigentes con perspectiva de género.