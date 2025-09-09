El gran momento de Estudiantes de Río Cuarto: "Vinimos a este club para ascender"

Estudiantes de Río Cuarto entró en la senda triunfal en un momento cave del certamen de la Primera Nacional. El elenco que conduce Iván Delfino lleva cinco victorias en sus últimos seis partidos y los boletos para entrar al Reducido estásn muy cerca de ser saldados. Aunque ojo, con este envión también se mantiene pendiente de alcanzar al puntero de la Zona B.

Triunfazo

En la noche del lunes, el 'León' jugó en el Estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 30 y logró un histórico triunfo por 1-0 ante Colón de Santa Fe, que anda realmente muy mal.

Lucas González marcó, a los 33 minutos del primer tiempo, el único gol del partido que le permitió a los celestes sumar de a tres para la tabla y volver a la ciudad con una sonrisa más que merecida.

"Muy contento por el triunfo del equipo y por el gol también. Nos vamos felices para la casa, estamos haciendo una gran campaña. Todos los partidos siempre son así, sufridos al último, así la categoría y si no sufrimos a veces no vale. Todos los chicos estamos en un gran nivel, lo notamos en la cancha con los resultados", expresó, al término del partido el autor del gol en declaraciones a LV16 de Río Cuarto.

Estudiantes, de esta manera y con esta victoria, se encuentra en el cuarto lugar del grupo con 53 puntos, a tres unidades del puntero Gimnasia de Mendoza.

El próximo compromiso de Estudiantes será de local frente a Mitre de Santiago del Estero.

"Nosotros vinimos a este club para ascender, no hay otra palabra", aseguró el atacante González. Y hay ilusión y argumentos para que esto suceda en el 'Imperio del sur'.

