El massismo agita el “fantasma Milei” para captar los votos de Schiaretti

“Es con todos”, dice Fernando Caubet, el presidente del Frente Renovador Córdoba el jueves por la tarde, unas horas antes de que Sergio Massa llegue a Córdoba, más precisamente a Villa María para anunciar la construcción del gasoducto La Carlora-Tío Pujio. El viernes, el candidato de Unión por la Patria va a fondo y busca meterse en la pecera del casi siempre esquivo cordobesismo para el kirchnerismo.



Destaca la visión estratégica de José Manuel de la Sota, pondera la gestión de Juan Schiaretti y para el final asegura que desde el 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia, deberá trabajar con “Martín Llaryora y todos los cordobeses, sentados en la misma mesa”.



“No queda otra: es consenso o abismo”, dice Caubet. “Sergio es el candidato del consenso, el único que puede armar un gobierno de unidad nacional. En este punto es donde los dirigentes que responden a Schiaretti deben tomar conciencia del momento que estamos viviendo. No es lo mismo Massa presidente que Milei presidente”, señala en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.



Consciente de que Córdoba representa territorio hostil para Massa (en las PASO logró apenas el 6,5% de los votos), Caubet apela al “fantasma Milei” para los que se viene. “Espero que haya una instancia de diálogo. No creo que entre ellos (Massa y Schiaretti), pero sí entre algunos dirigentes porque los puntos que sacó el gobernador en las PASO son importantes, nadie le quita mérito, pero no se pueden quedar en la chiquita”.

-¿Qué es quedarse en la chiquita?

-Tener un diputado más o uno menos. Hay que tener una visión más amplia. ¿Cómo van a hacer los intendentes de los 427 municipios de Córdoba para recibir fondos de Nación si el que gobierna es Milei? No es lo mismo.



-¿Cómo quedó la relación Massa-Schiaretti después de que el actual ministro abandonara Alternativa Federal, allá por 2019?

-Obviamente que hay una relación tirante después de ese episodio, pero hay que avanzar. Sino, veamos lo que pasó en las elecciones en Córdoba: Schiaretti se acercó a Rodríguez Larreta y eso casi le cuesta la elección a Martín Llaryora. Por suerte después Llaryora y Passerini salieron a recorrer la ciudad y ganó Daniel, pero no hay mucho margen., estamos ante una elección que define un modelo de país.



-¿Y Bullrich? ¿No la tiene en cuenta?

-Quedó muy diluida después de las PASO y mucho más cuando Macri se mostró proclive a apoyar a Milei. No parece ser buena alternativa.



A quiénes apunta Massa

Caubet no habla de nombres cuando menciona a los dirigentes que podrían ser “el nexo” entre Sergio Massa y el peronismo de Córdoba. Sin embargo, enseguida surgen dos nombres: Natalia de la Sota y Daniel Passerini. Está claro que nadie hablará antes de las elecciones del 22 de octubre, donde el gobernador Schiaretti mantiene su candidatura y no piensa modificar su estrategia: seguirá mostrándose como la alternativa a la grieta que profundizaron Juntos por el Cambio y el kirchnerismo y se mostrará moderado ante la irrupción de Javier Milei, que descolocó buena parte del establishment político.

Por el contrario, ambos integrantes de Hacemos Unidos por Córdoba repetirán que la mejor opción para gobernar Argentina sigue siendo Schiaretti. En este punto, el intendente electo será más enfático que la hija del exgobernador.



Desde el entorno de Massa aseguran que siguen de cerca a De la Sota y destacan el hecho de mostrarse cercana al intendente de Villa María, Martín Gill, en el armado que éste propicia con intendentes cordobeses para “Massa presidente”.



“Conozco a Daniel Passerini, es un heredero de José Manuel de la Sota, es un gran dirigente, un gran pibe”, fue el elogio de Massa vía X (antes Twitter) cuando Passerini le ganó a De Loredo. Los “centros” para ambos dirigentes seguirán, tal vez más en privado que en público. Massa cree, que al final, el peronismo de Córdoba optará porél y no por el “abismo que representa Milei”.