El Polo Audiovisual elige esta semana al nuevo Consejo Asesor

La última vez que se habló de la renovación del Consejo Asesor del Polo Audiovisual Córdoba fue en junio de 2021. Después de eso, algunos reclamos se hicieron oír pero no hubo avances hasta la semana pasada, cuando desde el organismo enviaron un mail a las distintas entidades, instándolas a postular a sus candidatos.

Una reunión prevista para el jueves pasado daría a conocer a los flamantes consejeros pero lamentablemente desde el Polo Audiovisual se vieron obligados a reprogramar la sesión debido a la ausencia de varios integrantes. Pero, por otro lado, en virtud de que los consejeros habían sido propuestos originalmente en junio del año pasado, ahora deberán confirmar quiénes estarían en condiciones de mantenerse como candidatos.

Mientras tanto, el Consejo Asesor continúa integrado por los mismos miembros desde que el Polo Audiovisual pasó a estar bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura. Y, si bien su ley de creación (No 10.381) no estipula plazos para su renovación, “por usos y costumbres se ha modificado en períodos de dos años”, según señalaron fuentes oficiales.

Del Ministerio de Industria a la ACC. Mientras orbitaba bajo el Ministerio de Industria, la asignación presupuestaria era pública y el Consejo Asesor era el encargado de delinear y de votar los planes de fomento. Pero en 2019, el Polo Audiovisual pasó a la Agencia Córdoba Cultura y esa asignación presupuestaria entró en una zona gris.

Consultados al respecto, desde el Polo Audiovisual señalaron que el presupuesto de 2021 fue de $ 69.500.000 y este año de $ 142.900.000, aunque hay quienes aseguran que esos montos corresponden a pagos realizados puesto que el año pasado no se votó ningún plan de fomento.

Sin representantes del sector público. El Consejo Asesor actual no cuenta con representantes del sector público: ni de Industria ni de Educación. En este sentido, desde la Agencia Córdoba Cultura señalaron que “actualmente no hay representante del Ministerio de Industria ya que el último dejó su cargo hace un tiempo y no se había cubierto esa vacante; es una situación que se está terminando de resolver en breve”. En la misma línea se encuentra la vacante del Ministerio de Educación que, según señalaron, también “es una situación que a partir de la nueva elección quedaría subsanada”.

Si bien la reglamentación de la ley sobre Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Provincia estipula que “los pronunciamientos del Consejo Asesor no tendrán carácter vinculante”, lo cierto es que administrar y gestionar sin un Consejo Asesor o con un consejo que no tiene representación del sector público (como estipula la ley) no colabora con las dinámicas de la producción local. “Hay muchas zonas grises. Por eso es fundamental para la industria que se regularice esta situación. No podemos seguir con concursos sueltos y sin planificación”, se lamentan.

Por otra parte, son muchos los que coinciden en que estas irregularidades, sumadas a decisiones arbitrarias y falta de transparencia, son el combo perfecto para una crisis dentro de la industria audiovisual que podrá verse recién en uno o dos años, por los tiempos que se manejan en el sector.



REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO. La ley contempla representantes del Ministerio de Industria y de Educación. Estos puestos están vacantes en el actual Consejo Asesor.



El Polo Audiovisual en números



PERFIL CÓRDOBA canalizó a través de la Agencia Córdoba Cultura, una serie de preguntas. A continuación las respuestas obtenidas:

—¿Cada cuánto se renueva el Consejo Asesor del Polo Audiovisual? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió?

—La última conformación de 2020 continúa, en función de los cambios provocados por la pandemia. Pero está prevista su renovación entre fines de 2022 y marzo de 2023. La última reunión transcurrió el 22 de julio de 2022.

—¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que se destina a gastos de funcionamiento?

—Representa el 25,89% del Presupuesto 2022.

—¿Cuál fue el monto del presupuesto del Fondo Único de Emergencia Rodajes 2021?

—Este programa contó con un presupuesto de $ 20 millones, que por las medidas sanitarias pandémicas se vio imposibilitado.

—¿En qué quedó el Programa de Apoyo al Cine Comunitario? ¿Y la línea ‘Pablo Baur’ anunciada en 2020?

—El Apoyo Provincial al Cine Comunitario se lanzó por primera vez en 2021. Doce proyectos fueron evaluados por el jurado y se premiaron ocho que están en proceso. Los beneficiarios deberán presentar el cortometraje y la rendición con fecha límite establecida en febrero de 2023. En 2022 se lanzó en septiembre con formato ‘Premio’ y se prorrogó la fecha de cierre hasta el 27 de octubre. En cuanto al concurso Pablo Baur, no pudo ser lanzado por la pandemia, se está trabajando en ello a partir de la normalidad porque es un concurso que requiere un volumen de trabajo y estructura compleja.

—¿Cuántos concursos (y por qué montos) se lanzaron este año?

—Trece concursos, por un monto de $ 64.200.000.



Un Festival de Cine con poco consenso

FECICO. Según información oficial, el Festival de Cine costó $ 8.885.000 en su primera edición.

Entre el 21 y el 25 de noviembre tendrá lugar la segunda edición del Festival de Cine Cordobés (Fecico). Según anunciaron, podrán verse títulos de producción audiovisual local del último año en salas de la Capital y el interior, con veladas de gala y la presencia de talentos artísticos y técnicos de Córdoba y el país.

Sin embargo, sus detractores señalan que Fecico no es un festival sino una muestra de cine ya que no contempla convocatorias, jurados y premios. Pero quizá s lo más controversial es el dinero que se invierte en este evento. “Nos piden austeridad pero hacen festivales con alfombras rojas, luces robotizadas, hoteles cuatro estrellas, actores porteños e influencers; en el sector no consideramos prioritario poner recursos en un evento como este, sobre todo teniendo en cuenta el diluido plan de fomento con el que contamos”, advierten.

Según información oficial, el Festival de Cine costó $ 8.885.000 en su primera edición, pero fuentes de la industria señalan que “a las películas seleccionadas se les pagó $ 15.000 y a las salas en las que se exhibieron, nada”.

Si bien es cierto que el financiamiento de este festival se realiza con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), desde el sector reclaman que en el marco de una Ley Audiovisual, este tipo de decisiones deberían pasar por el Consejo Asesor.