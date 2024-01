El presidente del Festival cierra la polémica por Cristian Bazán: asegura que nunca mencionó a Cadena 3

La edición número 58 del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se vio envuelta en una controversia tras la decisión de no contratar a Cristian Bazán como conductor del evento.

El pasado viernes, el empresario de medios y conductor decidió romper el silencio, luego de que se conocieran los nuevos nombres responsables de la locución y conducción de las 11 noches del festival. La organización, hasta ese momento, no había realizado anuncios oficiales al respecto.

Cristian Bazán acusó a Cadena 3 por no ser el conductor del Festival de Jesús María luego de 25 años

Según trascendió en su programa "Más Radio", Bazán explicó que desde la comisión organizadora del festival le comunicaron que no podría formar parte del Festival debido a que “Cadena 3, algunos otros sponsors y algún artista, no ven con buenos ojos que vos seas el conductor por tu causa”.

Sin embargo, según declaraciones del presidente de la Comisión Directiva del Festival, Juan López, previa a la elevación a juicio de la causa de Bazán, se había llegado a un acuerdo para que estuviera presente en el festival.

"Le dije: 'yo quiero que continúes estando en el festival. Se avanzó en eso, incluso se le dijo cuántas noches estaría en el festival", explicó López.

Sin embargo, la situación cambió cuando algunos sponsors y artistas expresaron su preocupación debido al pedido de elevación a juicio de la causa "Vivienda Zénit". "Ante esa situación y el tema sensible que representa la causa, nos hicieron este planteo".

Festival Nacional de Doma y Folklore: Más de 25 mil entradas vendidas, público joven y expectativas superadas

Como consecuencia de esto, la comisión del festival, compuesta por 9 secretarios y 3 miembros de presidencia, decidió no contratar a Bazán para la edición de este año. "No es un no para siempre… de acá a los próximos años, cuando se esclarezca su situación, va a poder estar si él lo desea y las comisiones que estén lo definan así", indicó López.

En una conversación previa entre el conductor de radio y el presidente de la Comisión Directiva, este último señaló que "él en esa charla menciona un medio, pero de mi parte nunca estuvo la mención a ese nombre".