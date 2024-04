El proyecto para que extranjeros y ciudadanos de otras provincias paguen por la atención en hospitales públicos en Córdoba

En un intento por abordar la creciente demanda de servicios de salud públicos por parte de residentes extranjeros y/o extraprovinciales, un legislador cordobés propuso un proyecto de ley para garantizar la sostenibilidad del sistema. La iniciativa busca habilitar a los hospitales públicos a cobrar aranceles a pacientes que sean de otras provincias o de otros países y que, sin contar con domicilio en esta provincia, se atienden en estas instituciones.

"Es para aquella persona que viene prácticamente en un tour de salud a cubrir prestaciones que en su país no se hacen o porque son caras o porque no las tiene o simplemente consideran que aquí hay un mejor nivel de prestación", indicó el autor del proyecto Juan Pablo Peirone, legislador departamental de Tercero Arriba.

La empresa de la expareja de Máscolo fue aportante en la campaña de Schiaretti

El proyecto también propone establecer convenios de reciprocidad, lo que significa que si un paciente de Salta viaja a Córdoba para someterse a un reemplazo de cadera, el gobierno de su provincia cubrirá los honorarios correspondientes al gobierno cordobés. Del mismo modo, se espera que este acuerdo funcione en ambas direcciones. Aplicable a realizarse con extranjeros de otros países. "Nosotros le vamos a pagar la prestación a los argentinos que vayan a Bolivia, por decirte, a hacerse algún procedimiento quirúrgico". Sin embargo, Peirone explicó que la desigualdad prestacional es de 9 a 1.

"Es muchísima la diferencia. Todo eso lo pagamos nosotros, los cordobeses. Somos solidarios frente a la urgencia, no para con lo programado. El cordobés tiene demoras en los turnos, en las prestaciones, en las internaciones, pero es quien sostiene el sistema pagando sus impuestos".

Según estimaciones del propio legislador, alrededor del 20% de las prestaciones médicas en hospitales públicos están destinadas a pacientes extranjeros y/o extraprovinciales, muchos de los cuales buscan atención médica especializada en traumatología y cardiología.

Prepagas: mala praxis del gobierno reconfigurará el sistema de salud

"Calculamos que la prestación tanto a paciente extrajurisdiccional (otras provincias) y extranjeros, ronda el 20%. Hemos hecho un pedido de informe para que no pasen estos datos los hospitales y saberlo con mayor certeza, pero no lo han hecho", agregó Peirone.

"Tenemos mucho tour traumatológico. Vienen 15 personas, cuatro a operarse la cadera, dos a operarse la rodilla, uno a operarse un tobillo, dos a operarse una muñeca y así".

Los libertarios se meten en la interna por la intendencia de Río Cuarto y se desató la guerra

San Luis, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy son las provincias que más recurren a los servicios de salud en Córdoba para recibir atención médica.

El proyecto también tiene como objetivo agilizar el proceso de recuperación de los gastos en los hospitales públicos, los cuales actualmente experimentan demoras de hasta 32 meses. "Me facturan y me lo cobran al valor de hoy, pero me lo pagan en 32 meses, perdiendo su valor original contra la inflación", resaltó el legislador.

¿Cómo se implementaría?

El paciente realiza una consulta médica, donde se evalúa su condición y se determina qué tipo de intervención quirúrgica requiere, como en el caso de una prótesis. Luego, se elabora un presupuesto para el procedimiento, el cual es elevado al gobierno correspondiente para su aprobación. "Se autoriza y con esa autorización se comienza el pedido de prótesis y luego la fecha quirúrgica".

Al finalizar el mes, se presenta la facturación de todos los pacientes que han sido operados en los hospitales públicos de cada provincia/ de cada país. El honorario que se va a pagar por convenio de reciprocidad sería el de APROSS, "que es bajo y accesible".