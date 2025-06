El retorno de la 'Tota' Medina a Racing de Córdoba

"Los objetivos siempre son ganar, estar en lo más alto posible, hacer que el equipo tenga una identidad de juego", fueron las primeras palabras de Hernán Medina como flamante técnico de Racing de Córdoba. La 'Tota' inició hoy su segunda etapa al frente del club de barrio Nueva Italia, reemplazando a Héctor Arzubialde.

El DT cordobés llega acompañado de Darío Bringas como ayudante de campo. Además, Diego Kofler continuará como preparador físico principal, mientras que Mariano Gamboa y Marcelo Zampetti seguirán como segundo PF y entrenador de arqueros, respectivamente.

Al término del primer entrenamiento, el técnico afirmó: "Estamos incómodos y esa incomodidad nos tiene que llevar a mejorar y empezar a crecer. Entonces es recuperar la memoria y poder hacer que ellos vuelvan a recobrar la confianza, en saber que tenemos que mejorar para que la gente también empiece a ver ese reflejo cada partido. Ojalá que sea el próximo domingo, vamos a ir trabajando sobre eso".

“Es el mejor trabajo que he tenido”

"Lo más fácil, que no le hagan goles y que sigan haciendo goles. Tenemos que ser protagonistas y muchas veces para ganar un partido tenes que plantearlo no solamente bien, sino que tienes que tener las convicciones, tienes que hacer que el rival no te ataque tanto, bueno, son todos ítems que hay que ir trabajando. Después, obviamente que confiar en cada jugador, en lo que nos puede dar y a partir de ahí, empezar a ver cómo está cada uno. Obviamente que también la merma esa que uno puede decir físicamente, es también anímico, entonces vamos a buscar potenciarlo desde lo anímico para que eso se vea reflejado en lo actitudinal, en lo que es lo físico y todo eso", analizó la 'Tota', que en su anterior etapa estuvo en 44 partidos, con 29 victorias, 11 empates, 4 derrotas. Con el 86 por ciento de efectividad. Después de su paso por Motagua de Honduras, donde dirigió hasta fines de 2024, Medina vuelve al club con el que ascendió desde el Regional Amateur hasta la Primera Nacional. No hay dudas: la 'Tota' conoce muy bien lo que es Racing.

Su segundo ciclo comenzará este domingo, cuando Racing visite a Alvarado de Mar del Plata a las 15.30. Primer partido, primera medida.

