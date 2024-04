Elecciones en Río Cuarto: con Nazario por fuera, desde el Panal presionan para aislarla y evitar acuerdos con los libertarios

Mañana se vencen los plazos para inscribir en Junta Electoral las alianzas de cara a la pelea por la intendencia de Río Cuarto. Ya está definido que Adriana Nazario no será parte de la boleta oficialista y partirá en dos al peronismo. En los movimientos milimétricos de como se conformarán las listas y los acompañamientos a Guillermo de Rivas, el candidato ungido por el actual intendente Llamosas, los libertarios asumen un papel clave. En las últimas elecciones presidenciales Javier Milei cosechó más votos que Mauricio Macri. Su posicionamiento puede llegar a inclinar la balanza.

Con los puentes detonados en el PJ, Nazario enfrentará el Partido Cordobés de Llaryora

Aquí aparecen todos los miedos. "Aquí el problema no es tanto Nazario, es Llamosas que no logra encolumnar a todos en una sola lista. Ni a lo propios. Si ganamos hay lugar para todos, pero parece que allá no lo entienden", dispara un operador que trabaja a destajo para cerrar acuerdos durante las últimas semana. Las disputas electorales en donde los oficialismos de gobierno peronistas dividieron boleta (caso de Coronel Moldes y La Calera) terminaron cediendo los municipios a otros partidos de la oposición.

Libertarios por todos lados

Cecilia Ibáñez, la diputada libertaria distanciada de Gabriel Bornoroni y aliada de Zago es la responsable del MID. Semanas pasadas hizo pública su posición y le ofreció el sello partidario a Adriana Nazario para que compita en las elecciones. Esta decisión la llevará a entablar una pelea con los dirigentes locales que se rehúsan. En respuesta aclaran que desde la capital Cordobesa no se puede tomar una decisión que violenta el artículo 14 del estatuto que le brinda independencia distrital. La otra opción con la que cuenta la ex diputada nacional peronista es usar el sello de “País”, partido creado por Sella y que ahora administra Tello y Ivon Tesio. Primera división.

El funcionario del Ejecutivo provincial que más movilizado en estas elecciones es Manuel Calvo. Las presiones desde el panal para evitar que el MID apoye a Nazario llevaron al ministro de gobierno a llamar directamente a la diputada nacional, luego de no poder avanzar en los pedidos para convencer a Nazario que dé un paso al costado. Ibañez deberá calcular mucho sus próximos pasos, una mala acción puede resquebrajar su estructura provincial.

Sin acuerdo a la vista, Río Cuarto tendrá una elección de tres tercios

“Nazario es una buena dirigente, más allá de las supuestas encuestas que la dan como favorita. Pero no es alguien incontrolable”, indican desde el Panal. Que vaya por fuera representa un fuerte dolor de cabeza.

Por otro lado, todos se preguntan a donde jugará La Libertad Avanza, ahora bajo el control de Bornoroni. Las primeras especulaciones es que integren la lista del radical Gonzalo Parodi. La intención es que el corredor de rally y empresario Gastón González sea el candidato a primer concejal. De no prosperar las negociaciones, amenazan con ir por caminos separados. Nadie sabe lo que puede pasar, pero en medio de la oleada libertaria pueden terminar con una banca en el legislativo local.

Esto obliga a un trabajo a destajo en el oficialismo. Llamosas se juega mucho de su futuro político, como así también el gobernador Martín Llaryora. Pero este último debió someterse a la elección del candidato que hizo el referente local, no puede desde Córdoba contradecirlo. Las visitas y los anuncios en el imperio del sur por parte del Ejecutivo provincial son constantes. Aún se preguntan por qué el gobierno, pese a que juega con el secretario de Gobierno local y candidato Guillermo De Rivas no lo expresan en los micrófonos de manera explícita.

Mañana se terminará de definir las alianzas, primer paso para saber cuántos candidatos disputarán la intendencia de la capital alterna de la provincia.