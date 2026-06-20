En el nombre del padre

Nicolás Paz tuvo su cuarto de hora en el debut de Argentina ante Argelia y se convirtió en el primer futbolista del seleccionado albiceleste en repetir la experiencia de su padre en la Copa del Mundo de la Fifa. Espera en gateras Giuliano Simeone, otro de los 26 integrantes del representativo de la AFA en el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, listo para darle continuidad a la historia de su progenitor, ‘El Cholo’ Diego Pablo, quien representó a nuestro país en las ediciones 1994, 1998 y 2002.

Paz y Simeone integran la generación de ‘europibes’ que Lionel Scaloni fue sumando al equipo en el transcurso de su ciclo como entrenador. ‘Nico’ nació en España en 2004, mientras su padre Pablo, mundialista en Francia ’98, jugaba en Tenerife; y Giuliano dio a luz en 2002 en Italia, cuando el actual DT del Atlético de Madrid defendía los colores de Lazio.

CHOLITO Y CHOLO. Giuliano Simeone y su papá Diego, quienes comparten el día a día del Atlético de Madrid como jugador y entrenador. /// CEDOC PERFIL

Veintiocho años atrás, en el último Mundial del Siglo XX, Pablo Paz y Diego Simeone compartieron el campo de juego durante 23 minutos, en el último tramo del partido que Argentina le ganó 1-0 a Croacia el 26 de junio de 1998, en el Stade Parc Lescure de Burdeos. En ese mismo campeonato, Zinedine Zidane, enganche de ascendencia argelina, y Lilian Thuram, lateral oriundo de Guadalupe, coincidieron en seis de los ocho juegos que Francia disputó para conseguir su primer título ecuménico. Ambos también formaron parte de ‘Les Bleus’ en 2002 y 2006, donde fueron subcampeones y ‘Zizou’ ganó su segundo Balón de Oro mundialista.

Los hijos de ambos, Luca y Marcus, integran el lote de 1.248 futbolistas que hoy compiten en el Mundial de Norteamérica. El pequeño Zidane, marsellés como su padre y arquero de Granada de España, representa a Argelia; en tanto que el joven Thuram, nacido en la ciudad italiana de Parma y delantero del Inter de Milán, lleva adelante su segunda experiencia copera con el elenco galo, luego de haber participado en Qatar 2022.

Zinedine Zidane es un entrenador desocupado desde que dejó Real Madrid en 2021, aunque tiene todo encaminado para suceder a Didier Deschamps como entrenador del combinado francés luego de la XXIII Copa del Mundo de la Fifa. Lilian Thuram, alejado del fútbol, es un reconocido activista en contra del racismo, tiene una fundación que promueve una educación no xenófoba, escribe libros y es doctor honoris causa en Ciencias Humanas de las Universidades de Stirling (Escocia) y de Estocolmo (Suecia).

HALLAND & HALLAND. Alf-Inge y Erling, padre e hijo en representación de Noruega, en los Mundiales 1998 y 2026. /// CEDOC PERFIL

Herederos de una pasión

Noruega es otro seleccionado que tiene su pareja de hijos mundialistas en su actual listado de integrantes. Se trata del delantero Erling Haaland y del mediocampista Kristian Thorstvedt, respectivos jugadores de Manchester City de Inglaterra y de Sassuolo de Italia. En el primer Mundial que organizó Estados Unidos, en 1994, Alf-Inge Haaland, lateral del Nottingham Forest, y Erik Thorstvedt, arquero de Tottenham Hotspur, representaron al elenco nórdico, que quedó eliminado en la fase inicial.

La lista de descendientes de 2026 se completa con Justin Kluivert, atacante del Bournemouth inglés que representa a Países Bajos, y Giovanni Reyna, volante de Borussia Mönchengladbach de Alemania que juega en Estados Unidos. El ex futbolista Patrick Kluivert, quien participó en las recientes Eliminatorias como DT de Indonesia, integró el ‘Oranje Team’ en Francia ‘98. En el caso de ‘Gio’ Reyna, quien nació en Inglaterra, la dinastía tiene como antecedente mundialista a Claudio, su padre nacido en Nueva Jersey, quien participó en las Copas de 1998, 2002, 2006 y 2010 y actualmente se desempeña como director deportivo del Austin FC, y como primera referencia futbolera a Miguel, su abuelo argentino, exjugador de Los Andes.

ZIZOU E HIJO. Zinedine Zidane, Balón de Oro en los Mundiales 1998 y 2006 con la camiseta de Francia, y su hijo Luca, arquero de Argelia. /// CEDOC PERFIL

Con los ocho herederos que forman parte de la actual edición, el historial de los Mundiales acumula 35 casos de padres e hijos en la Copa de la Fifa. El primero se registró en Brasil ’50, cuando el delantero mexicano Mario Placencia Pérez continuó el legado de Luis ‘Pichojos’ Pérez, también atacante, pionero con el seleccionado azteca en Uruguay ’30. La nómina da cuenta de un único antecedente de ‘doble paternidad’ con el sueco Roy Anderson, zaguero mundialista en Argentina ’78, y sus dos hijos: Patrick, defensor que jugó en Estados Unidos ’94, y Daniel, mediocampista con presencia en Corea del Sur/Japón 2002 y Alemania 2006.

La trama de los Zidane, que representaron a distintos seleccionados, tiene dos referencias anteriores. Martí Vantolrá fue un destacado delantero que jugó para España en el Mundial 1934 y que en tiempos de la Guerra Civil se exilió en Ciudad de México durante una gira con el Barcelona; su hijo, José Vantolrá, fue defensor del elenco mexicano en la Copa de la Fifa de 1970. Mazinho, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos ‘94 y rival de Argentina en el recordado partido de octavos de final de Italia ‘90, tuvo a su primogénito Thiago Alcántara, italiano de nacimiento, representando a España en Rusia 2018. Párrafo aparte para Ján Kozac (1982) y Vladimir Weiss (1990), que jugaron Mundiales con Checoslovaquia y cuyos hijos, también Ján y Vladimir, representaron a Eslovaquia en Sudáfrica 2010.

¿Y por casa?

Por el lado de Argentina, hubo otros dos futbolistas que jugaron Mundiales con la ‘chapa’ de hijos de exseleccionados albicelestes. Se trata de Juan Sebastián Verón (1998, 2002 y 2010) y Alexis Mac Allister (2022 y 2026), cuyos respectivos padres, Juan Ramón Verón y Carlos Javier Mac Allister, tuvieron experiencias en el cuadro afista, aunque no en Copas de la Fifa. La nómina de padres e hijos en nuestro elenco nacional también da cuenta de otros cinco casos: Vicente De la Mata y Vicente De la Mata (h); Rubén y Luciano Galletti; Eduardo y Santiago Solari; Hugo y Diego Perotti; y otra vez Diego Simeone, pero con Giovanni, actual jugador del Torino de Italia.

EL GEN CORDOBÉS. Los Molina, Hugo y Nahuel. El padre fue un crack como futbolista en la Liga Riotercerense y el hijo es campeón mundial. /// CEDOC PERFIL

El crack, el mentor y el candidato

En el caso de los cordobeses que integran la Selección Argentina en el Mundial 2026, la efeméride del Día del Padre remite a tres historias futboleras diferentes. En Embalse, la ciudad de los Molina, no dudan de calificar como un ‘crack’ a Hugo, el papá de Nahuel, quien jugó en Fitz Simon y otros clubes de la zona, como 9 de Julio de Río Tercero y Atlético Ascasubi, y tuvo un paso por Defensa y Justicia en la década del ’80. ‘Fue un delantero muy picante, veloz y con un remate muy potente’, refieren sobre quien luego fue entrenador del lateral derecho de ‘La Scaloneta’.

En Calchín, el reducto de los Álvarez, algunas alusiones dan cuenta de un lejano pasado como defensor de Gustavo, el papá de ‘La Araña’, en uno de los equipos del pueblo. Más allá de este antecedente, Julián siempre ha destacado a su progenitor como ‘el mentor’ de su carrera deportiva.

En Córdoba, Víctor ‘Quito’ Romero es conocido como referente social de la zona sur, un breve paso como presidente del Club Atlético Villa El Libertador y su aspiración a participar en la vida política de Belgrano. El padre del ‘Cuti’ se reconoce como “un apasionado del fútbol”, y desde hace tiempo trabaja con miras a la próxima renovación de autoridades del club de barrio Alberdi, donde su hijo debutó como futbolista profesional.

PIEL NARANJA. Patrick y Justine Kluivert, una dinastía de delanteros al servicio de ‘La Orange’. /// CEDOC PERFIL

PADRES E HIJOS MUNDIALISTAS