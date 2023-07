“En las propuestas de seguridad veo mucho humo”

Juan Pablo Quinteros vive momentos trascendentales de su vida política como candidato a intendente por Somos Córdoba. El dirigente con pasado en el juecismo y luego en Encuentro Vecinal, asegura que fue una decisión política el separarse de García Elorrio, su histórico aliado y amigo, a quien asegura haber votado en las elecciones provinciales.

Quinteros considera que la elección que elegirá al nuevo intendente cuenta con una “polarización de recursos, no de ideas” y asegura que tiene los mejores candidatos para ofrecerle al electorado de Córdoba.

–¿Cómo se hace campaña en una elección tan polarizada como la de la intendencia?

–Creo que la polarización es de recursos. No tiene que ver con las ideas porque si tuviera que ver con las ideas no sería una campaña de dos. Vos ves la parafernalia publicitaria del oficialismo y de la oposición y llama la atención. Passerini tiene apoyo municipal y provincial, no lo justifico, pero ahí se explica; pero veo la campaña de De Loredo y está parda. Es mano a mano con el oficialismo. La campaña de Juntos por el Cambio es la de un oficialismo. Yo contra eso no puedo competir. De todas maneras, hacer campaña no es vender un paquete de yerba, donde gana el que está en punta de góndola o el que más publicidad tiene. Vos calificás tu producto como el mejor y la gente lo va a ir a buscar. Cuando hablo de mejor propuesta, hablo de mejores candidatos: tengo una lista que es un lujo. Tengo un economista de número dos, llevo gente de la sanidad, un ingeniero. Tenemos los más capacitados. Mientras los otros pasaban tiempo armando una lista para ver cómo solucionaban sus problemas personales, nosotros estábamos viendo cómo le solucionábamos los problemas a los vecinos de Córdoba.

–Una de sus propuestas es bajar impuestos. ¿Se puede llevar a cabo eso en este marco económico?

–Nosotros hicimos una propuesta de bajar el 20 por ciento los tributos. Y no lo digo por tirar un título. Mi vice es un economista que analiza los últimos cuatro presupuestos y me asegura que podemos reducir un 20% y, tal vez, hasta un 30 por ciento. Esta ciudad genera una asfixia fiscal terrible y yo tengo técnicos para solucionarlo y capacidad política para solucionarlo.

–También hay dos propuestas muy disímiles en seguridad que coparon la agenda. ¿Usted qué propone?

–A mí me gustaría que me digan cuáles son las propuestas. Yo lo que escuché es un título. Yo lo pienso distinto: ¿qué pasaría si Kicillof quiere pasar 25 mil policías a La Matanza, cuál sería la reacción de Bullrich, Larreta o de Juntos por el Cambio?. Acá viene Macri a bancar una propuesta. No sé si es bueno o malo que Macri te banque, porque Macri nunca está del lado de la gente. La seguridad es un tema de mediano y largo plazo. Tenemos un tema muy de fondo que es la exclusión, hay que incluir a los excluidos. Y el otro tema es el narco: ¿qué hacemos con los narcos en el barrio? En 2019 yo era el único candidato que hablaba de los narcos en los barrios. Yo jamás pude instalar ese eje de discusión. Perdimos cuatro años. ¿Por qué hablan ahora del tema? Porque la gente está agobiada.

–¿Se profundizó el problema en los barrios?

–Oberlín, a quien respeto mucho, dice que en los barrios ser narco es algo aspiracional. Rinde más que ser repositor en un supermercado. Por eso en cuanto a las propuestas de seguridad veo mucho humo, porque no tienen el coraje para hacerlo. De Loredo formó parte del gobierno de Mestre durante ocho años ¿y que hizo? Hay gente que no tiene pasado. Parece que salieran de un repollo cada cuatro años. Vos me preguntás a mí qué hice en la gestión de Juez en la Municipalidad y te cuento qué hicimos en la Secretaría de Desarrollo Social. Teníamos el segundo presupuesto y no nos llevamos ni una lapicera a nuestra casa. Después podrá gustarte o no la política de personal que hubo o tener mil matices. Pero no niego que estuve, no niego mi historia. De Loredo no estuvo con nadie. Te dice que no tiene nada que ver con Mestre. Su jefe de campaña fue funcionario y concejal de Mestre, parte de su gente estaba ahí. Mestre gobernador – De Loredo intendente, no podés hacerte el tonto y hablar de lo que te conviene. La seguridad no es tirar títulos, me parece irresponsable e inviable.

–¿La decisión de separarse de (Aurelio) García Elorrio aún ronda en su cabeza o ya es parte del pasado?

–Con Aurelio sigo teniendo relación, de hecho lo voté y lo volvería a votar. Tengo una relación de afecto y de respeto político muy grande. Yo no era afiliado a Encuentro Vecinal, sino un socio extrapartidario y nosotros íbamos renovando elección tras elección nuestro acuerdo. Yo quería hacer este espacio. Creo que en situaciones como las actuales, se sale con política, pero ¿qué tipo de política?: involucrando a aquellos que no se metieron nunca para oxigenar la política. Ese era mi objetivo y por eso tomé una decisión, que no fue fácil porque teníamos toda una sociedad mezclada con afecto. Pero estaba convencido de que el camino era éste y por eso fui con éste.

–¿Cuáles son sus expectativas para el 23 de Julio?

–A diferencia de muchos políticos que siempre viven en campaña, prefiero proponer otras cosas. La campaña tiene adrenalina, nos gusta, pero mi objetivo es otro. Creo que puedo gobernar la ciudad, que estoy capacitado para hacerlo, tengo la voluntad y los equipos. Es la ciudad donde nací, me crié y en la que voy a morir dentro de muchos años. Quiero gobernar la ciudad que amo profundamente. Ojalá me den la posibilidad y después me evalúen para ver si puedo salir a la calle o me tengo que esconder en un country.