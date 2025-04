Enovate ME5, el misterioso auto que una empresa cordobesa quiere importar

Desde que el gobierno nacional abrió una licitación para la importación sin aranceles de 50 mil autos híbridos y eléctricos, muchas compañías se anotaron con distintos vehículos. Las condiciones excluyentes son que tienen que tener algún grado de electrificación y tener un precio mayorista en puerto de origen de hasta 16 mil dólares, lo que favorece enormemente a la industria china.

La marca que más vehículos pidió importar fue la china BAIC, representada en Argentina por el grupo Belcastro. En términos de volumen de autos, le sigue nada menos que la cordobesa Volt Motors, una pequeña compañía que ha desarrollado y construido su propio auto eléctrico, del que ha vendido muy poco. Ahora se anotó para importar nada menos que 5.006 unidades del Enovate ME5, según destaca Cars Drive.

Para poner en contexto: una empresa como Stellantis pidió 2 mil unidades del Fiat 600 Mild-Hybrid, Ford pidió 2.500 del Territory híbrido y Renault pidió sólo 77 unidades del Kwid eléctrico. Son empresas grandes con una red comercial de penetración nacional, mientras que Volt Motors cuenta con un sólo concesionario en la Ciudad Empresaria de Córdoba, perteneciente al mismo dueño, además del Hotel Quorum y otras compañías.

En el Boletín Oficial figura como Enoreve ME5, pero su nombre en China fue cambiado a Enovate ME5, haciendo juego de palabras con la innovación y la E de eléctrico. Es un SUV del segmento C que viene con un pequeño motor 1.5 naftero y un generador eléctrico más baterías, para ofrecer una potencia total de 200 CV. Puede funcionar como eléctrico puro gracias a un enchufe, o como híbrido, con una autonomía de nada menos que mil kilómetros.

Hay distintas versiones de este producto y del más grande ME7, que también podría llegar a Argentina. En términos generales, y sin conocer la especificación que llegará a nuestro mercado, viene con gran cantidad de equipamiento, que incluye asistencias a la conducción (ADAS), al menos 6 airbags y mucho lujo en el interior, con un total de 4 pantallas.

Trae, entre muchas otras cosas, techo solar tipo domo, asientos calefaccionados, iluminación full LED, control de velocidad crucero adaptativo, estacionamiento automático, frenado autónomo de emergencia y pantalla central HD 2K de 14.8 pulgadas. Es un equipamiento más alto que el que traen rivales como Jeep Compass, Ford Territory o Toyota Corolla Cross.

¿El precio?

No se conoce, pero como referencia se puede tomar el BAIC BJ30 híbrido, que con equipamiento similar y la misma exención impositiva llegará por 34.800 dólares, más barato que varias versiones de los competidores antes mencionados. A la cotización de hoy son 38.280.000 pesos, mientras que una Territory tope de gama sale $45.054.400 y se está vendiendo más que bien.

Zhejiang Dianka Automobile Technology Co. Ltd, también conocida como Dearcc, es la compañía que fabrica el Enovate ME5, bajo la marca Enovate, antes conocida como Enoreve. Es, o era, una especie de startup china, que para Wikipedia no existe más, aunque sí tiene una web activa. Algunos sitios ofrecen al ME5 en compras mayoristas.

Volt Motors, el pequeño fabricante cordobés

La historia de Volt Motors es más conocida. En 2018 hizo un enorme evento al que asistieron el entonces ministro de transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y el gobernador Schiaretti. Allí presentaron su pequeño e1, un minicar eléctrico que no vio la luz hasta 2020, aunque produjo y vendió muy pocas unidades.

Hace un año, su presidente Daniel Parodi anunció una inversión de 1.500 millones de pesos para ampliar la producción del modelo hasta los 3 mil autos anuales, aunque en todo el año sólo se patentaron 2 unidades según el registro de Acara. Es posible que muchas de las ventas no lleven patente, porque también se ofrecen para circular en espacios privados.

CarsDrive intentó comunicarse con responsables de Volt Motors para conocer los planes comerciales de la compañía con el nuevo modelo Enovate E5, pero no obtuvo respuesta. Allegados a la compañía confirmaron que participaron de la licitación para importar los modelos sin aranceles, pero que no pueden dar más detalles por cuestiones de confidencialidad.

“Se solicitó la preadjudicacion de la cuota, y se está trabajando sobre el proceso homologatorio de los vehículos”, indicaron. Agregaron que están en negociaciones con un grupo empresarial, lo que no les permite dar mayores precisiones por un acuerdo de no divulgación.

