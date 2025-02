Escándalo $LIBRA: para Vigo "no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político"

La senadora Alejandra Vigo aseguró que "el caso del Presidente (Javier Milei) y la criptomoneda $LIBRA reviste gravedad institucional".

"No es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas", escribió en una publicación de "X".

"Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal", agregó Vigo.

"La Justicia debe actuar de inmediato", concluyó la senadora por Córdoba.

"No sorprende que haya pasado porque Milei ya lo había hecho en 2021 y 2022”

Escándalo

El presidente Javier Milei promocionó el viernes en redes sociales a un token cripto denominado $LIBRA.

Especialistas explicaron que se trataba de una unidad de valor digital que "funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain, y su objetivo es poco claro".

Aclararon que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

El mandatario borró horas después la publicación que promovía la criptomoneda. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión", explicó el sábado en "X".

El mensaje de Milei

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!, escribió Milei.