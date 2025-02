"No sorprende que haya pasado porque Milei ya lo había hecho en 2021 y 2022”

Tras el cimbronazo del viernes por la noche y sábado por la madrugada, cuando el presidente Milei promocionó e invitó a invertir en $LIBRA, un token cripto sin respaldo, vino el silencio y las especulaciones.

Las redes sociales, sobre todo X, se llenaron de posteos de buena parte del arco político opositor pidiendo explicaciones y repudiando lo acontecido. Aunque todavía no es posible dilucidar hacia dónde derivará este acontecimiento, Perfil Córdoba dialogó con Andrés Piazza, abogado y especialista en Derecho de Internet. Además, se desempeña como

–¿Te sorprende lo que sucedió?

–Si lo pienso, no me sorprende, porque es algo que ya había pasado con otra cripto en el 2021 y 2022. Pero no deja de ser un nuevo límite por su condición de jefe de Estado. Nunca un jefe de Estado lo había hecho. Trump lo hizo antes de asumir. Milei hizo una aclaración respecto de que no había sido un hackeo. Había sido real, lo tuvo fijado durante horas. La coin se lanzó pocos minutos antes de su tweet. El elemento diferenciador que generó la demanda inicial fue su tweet. Y hay pocas billeteras que tienen concentradas una gran participación del mercado inicial. A su vez, esos creadores, los dueños de esta coin $LIBRA, habían estado reunidos con Milei en las últimas semanas y habían publicado su reunión. No es menor si sabía o no sabía. Puede alegar que no sabía, pero lo que implica que un economista, jefe de Estado, que tiene como su principio activo la solidez o la percepción de solidez en esto, y que despierta confianza en sus votantes, en los seguidores y en los compradores de esta moneda, no me parece menor.

–¿Cómo afecta lo sucedido?

–Las consecuencias para el país no son menores en términos de imagen, porque el Presidente, además de resultados comprobables en este primer año, había logrado una percepción internacional por lo menos sólida en algunos espacios. Especialmente en las esferas de los inversores de criptoactivos y muchas de las personas perjudicadas están en Estados Unidos, por ejemplo.

Por otro lado, esto también podría afectar su condición de referente que podría liderar en el marco de que Argentina ahora está discutiendo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y nuestro desarrollo. En ese marco, incluso si él no sabía las implicancias de lo que podía generar, podría afectar esa percepción que puede haber sobre Javier Miller como quien lidera una transición de Argentina a su desarrollo con el ecosistema de cripto, con la Inteligencia Artificial como bandera.

El mundo cripto

Para Piazza, este episodio afecta mucho a la repercusión y al trabajo que se realiza en el país en torno a blockchain.

“Lo que yo más quiero es resaltar el flaco favor que le hace esto a los criptoactivos o al blockchain, como una herramienta legítima, un salto tecnológico importante para poder generar certidumbre en las transacciones, trazabilidad. El blockchain es una herramienta muy poderosa y muy útil y si se asocia públicamente a las estafas con criptoactivos, nos lleva para atrás, cuando Argentina tiene una comunidad muy desarrollada en estos temas, en la comunidad cripto, que no son solamente los especuladores de meme coins. De hecho, el verdadero valor del ecosistema cripto no está en la cotización como en la bolsa pero es más inmediato y menos regulado. Trasunta un valor que existe, que se percibe y que alguien lo convalida con una cotización, pero no es necesariamente el valor del ecosistema cripto el que se expresa solamente en cotizaciones de estas monedas. La blockchain puede ser muy poderosa para transparentar o para mejorar la gobernanza de las instituciones, para asegurar y promover la inversión segura en activos reales, que produzcan efectos reales en instituciones públicas y privadas y estos episodios le hacen un flaco favor a esto”.

–¿Falta regulación financiera?

–No soy especialista en regulación financiera, pero sí diría que falta una regulación inteligente, que sea ágil y que pueda reaccionar rápido. A estos personajes –que ahora son asociados en los memes al Presidente porque son conocidos y virales por lo ostensible y lo inverosímil de sus prácticas y de sus promociones de cursos o de inversiones– los conocemos todos y el Estado o los reguladores no pueden no mirar que es irregular lo que está sucediendo. Faltan capacidades estatales y regulaciones inteligentes.

¿Es causal de juicio político?

Ante la consulta de Perfil Córdoba, Tomas Rueda Laje, abogado especialista en Derecho Empresarial y Negocios Internacionales, explica que el juicio político puede ser promovido por mal desempeño en el cargo o por un delito en ejercicio de las funciones. “Lo que tenemos que saber es si efectivamente existe un mal desempeño o un delito y eso con la información que existe en el momento no se puede contestar”.

El especialista asegura que es necesario determinar su participación para establecer si hubo intencionalidad o no. “Distinto es si fue una imprudencia, que por el cargo que ejerce habría que ver si eso configura un mal desempeño o no”.

Por último, explica que “una decisión de juicio político del Congreso requiere mayorías agravadas, con lo cual es difícil que pase, pero sí amerita darle un tratamiento y obtener más información”, asegura en relación a que es necesario que se explique por las vías institucionales qué sucedió.