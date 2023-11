Espionaje: “Tienen los mismos métodos que la dictadura”, dijo Luis Juez, uno de los políticos espiados

El excandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, forma parte del listado de personas públicas espiadas por Ariel Zanchetta, el sargento retirado de la Policía Federal con fuertes vínculos K, como el diputado Rodolfo Tailhade que admitió haber intercambiado conversaciones con el detenido.

Cada día toma mayor dimensión el escándalo por espionaje ilegal a jueces, políticos, artistas y funcionarios en el marco del juicio político que el oficialismo pretende llevar a cabo contra el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de la Nación.

Al respecto, el senador cordobés Luis Juez dijo que el peronismo “convive con el espionaje, es su deporte preferido”. “En el 2010 me comí una operación de la SIDE y lo denuncié a Néstor Kichner. Me gasté plata de mi bolsillo para poder acreditar que yo no tenía 5 millones de dólares en las Islas Caimán”, manifestó en un programa televisivo de LN+.

Los chats que comprometen a Fabián "Conu" Rodriguez, donde le pide a Zanchetta que espíe a Victoria Tolosa Paz

Y agregó: “Ellos laburan con el miedo y por eso espían a propios, ajenos, jueces y artistas. Ellos siempre tienen una carpeta de alguien porque para algo les va a servir”. Juez confirmó que se constituirá como querellante particular en esta causa.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade reconoció este miércoles que mantuvo contacto con el agente Zanchetta, aunque negó haberle pedido información sobre determinadas personas: “Es todo una bola de humo, a Ariel Zanchetta no lo conozco. Efectivamente esas comunicaciones existieron, son las únicas, hay mucha gente que me manda datos y yo los analizo”, dijo a Radio Con Vos.

Fontevecchia, Novaresio y Navarro, entre los periodistas espiados por Zanchetta

Tailhade admitió que en una de las conversaciones se refirieron a Luis Juez: “Cuando (Zanchetta) me dice que me va a mandar algo de (el senador nacional del PRO) Luis Juez le doy un correo electrónico y nunca me mandó nada”.

Al respecto, el senador por Juntos por el Cambio expresó en Radio Rivadavia: “Si quieren saber de mi vida, es totalmente pública. Si Tailhade quiere venir a mi casa, le presento a mi familia”.

“Le digo a mis amigos kirchneristas que no se confundan, los K son una gran mentira porque tienen los mismos métodos que tenía la dictadura militar”, finalizó.