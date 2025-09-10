Expo Rural Río Cuarto 2025: la 91° edición reúne a gobernadores, productores y miles de visitantes

La 91° Expo Rural de Río Cuarto abre hoy sus puertas y se extenderá hasta el domingo, consolidándose como la muestra agropecuaria más importante del interior de Argentina. Cada año, el predio se convierte en un punto de encuentro clave para el sector productivo, las empresas de maquinaria agrícola, los bancos y las industrias relacionadas al agro.

Uno de los puntos centrales de esta edición será la reunión de los gobernadores de Provincias Unidas, que se llevará a cabo el viernes en el marco de la exposición. Este encuentro podría marcar definiciones estratégicas para la agenda agroindustrial y de infraestructura de la región.

Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, señaló en diálogo con Puntal que “el sector productivo tiene muchas expectativas”, y aseguró que el encuentro servirá para demostrar a la dirigencia política que los reclamos del agro son legítimos y necesarios para impulsar el crecimiento económico.

El predio está dividido en dos grandes áreas: el salón principal, de 1.200 metros cuadrados, con propuestas comerciales que incluyen inmobiliarias, gastronomía, textiles y servicios; y el espacio exterior, donde se exhiben las últimas novedades en maquinaria agrícola nacional e internacional. Asimismo, habrá tres salones climatizados para charlas y capacitaciones dirigidas a productores y empresas.

El sector ganadero es uno de los más destacados, con un millar de reproductores de razas como Aberdeen Angus, Polled Hereford, caballos criollos y árabes, ovinos Hampshire Down y porcinos de todas las razas.

A esto se suma la Feria Nacional e Internacional de Artesanías, pabellones gastronómicos, espectáculos familiares y el esperado pabellón de Canes, que todos los años atrae a miles de visitantes.

Con esta edición, la Expo Rural reafirma su rol como vidriera de la producción nacional, un espacio donde el campo y la ciudad se encuentran para proyectar el futuro de la agroindustria. Para los organizadores, el objetivo es claro: mostrar el potencial productivo de la región y promover el diálogo entre los distintos actores que impulsan la economía del interior.