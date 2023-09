Falta de insumos cardiovasculares: “se me terminan muriendo los pacientes porque no tengo con qué operarlos”

En una declaración con una radio local, el doctor Juan Paolini, cirujano cardiovascular y presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Cardiovascular, ha expuesto la crítica situación que enfrenta los profesionales médicos en Argentina y las consecuencias que ello trae sobre algunos pacientes.

“Hay un déficit importante de todos los elementos que nosotros necesitamos para realizar cirugías cardiovasculares”, declara el referente.

El colapso de las clínicas privadas: “sin fondos ni insumos, el camino es cerrar”

Según el médico cirujano, 90% de los insumos que se utilizan en Argentina para tratar patologías cardiovasculares vienen del exterior.

“Algunos se hacen acá, pero la calidad es totalmente diferente. Incluso así, los insumos para generarlos, los materiales, también vienen de afuera”, explica.

Criticó, además, la falta de conocimiento de aquellos responsables de las importaciones, lo que retrasa la llegada de insumos médicos.

"Muchos no están preparados y no saben qué es lo que aprueban y qué no aprueban. Hay gente que se muere porque hay una persona que no sabe leer que es una sutura para operar un corazón, cree que como dice sutura e hilado lo mandan a textiles. Eso te tarda tres semanas hasta que la oficina de textiles te dice 'no señor, esto es algo médico'".

Clínicas y sanatorios en Córdoba empiezan a implementar copagos por servicios médicos

A consecuencia de esto, “los pacientes llegan a cirugía en muy mal estado general esperando esos insumos. Asistimos día a día pacientes que fallecen porque se retrasan las cirugías por falta de insumos”, declara el vocero.

Por otro lado, Paolini comentó que “con 100 millones de dólares que autorizaran a gastar el problema se arreglaría. Sin embargo, la improvisación, la mezquindad mental que está teniendo esta gente que está a cargo produce daño”.

En esa misma línea, “venimos denunciando esto hace más de 20 años, ya llegamos a un extremo máximo. Buscamos los medios como nadie en el mundo y por eso somos reconocidos. Tratamos a los pacientes sin nada y los tratamos igual”, resaltó Paolini en diálogo con Cadena 3.

Copagos en Argentina

Al respecto de la situación actual que viven algunas instituciones de salud en el país, el especialista indicó que, “no nos pueden creer en el resto del mundo lo que estamos cobrando como médicos porque ellos no lo toman como algo creíble”.

Finalmente, la problemática con los coseguros y la falta de algunos insumos en Argentina “son locuras que no pasan en el resto de países latinoamericanos o cercanos nuestros”, concluye Juan Paolini.