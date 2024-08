Fernando Albareda tras el asesinato de su madre Susana Montoya: “Al no haberse depurado nunca la fuerza policial sospecho de todo el mundo”

Fernando Albareda aseguró que el homicidio de su madre Susana Beatriz Montoya (74), viuda de un subcomisario torturado y desaparecido durante la dictadura militar, “fue un asesinato”.

“No creo absolutamente en el tema del robo. Esto fue un asesinato”, enfatizó el integrante de la organización H.I.J.O.S Córdoba.

“Desde el advenimiento de la democracia para acá al no haberse depurado nunca la fuerza policial, sospecho de todo el mundo”, agregó en declaraciones a Canal 10.

Quinteros sobre el homicidio de la viuda de un desaparecido: "No descartamos ninguna hipótesis"

Amenazas

“Hay una pared pintada. Que ahora vienen por nosotros, por mí, por mi hermano. Yo en lo particular nunca tuve miedo, tengo mucha precaución, me cuido mucho, cuido a mis amigos, cuido a mis hijos, cuido a mi familia pero no puedo hacer mucho más que eso”, sostuvo Albareda.

Además contó que “ella empezó con una preocupación muy grande cuando salió publicado lo que le iban a pagar en función del legajo histórico de mi padre”.

“Es una cifra alta, es una cifra elevada. Y la publicaron y ella se enojó mucho, diciendo ´esto no lo tendrían que haber hecho, no se tendría que haber dicho´. ´Mami, es información pública. Está en el Boletín Oficial´. El periodista trabaja de periodista y pone lo que dice el Boletín Oficial”, agregó.

“Ella estuvo muy preocupada desde ese momento. Y siempre tuvo como mucha cautela. Cada vez que yo hablaba por teléfono con ella para, por ejemplo, solicitar un trámite o para pedirle tal cosa. ´No lo hablemos por teléfono, venite a casa´. Ella siempre me demostró que tenía miedos. No lo había cobrado”, precisó.

El crimen

“La última vez que la vi a mi madre fue el día jueves por la tarde que la llevé al médico. La esperé en la puerta del consultorio en la calle Avellaneda durante una hora y media. Y después salió a decirme ´que me vaya´ porque yo tenía que buscar a mi hijo más chico en el entrenamiento y no hacía tiempo para las dos cosas. Ella me dijo ´que me fuera tranquilo, que ella se volvía en un remise´”, señaló Albareda

“Como mi hijo entrena cerca, el lugar de entrenamiento es cerca de su casa, después pasé. Estaba todo bien. Eso fue hasta el jueves a la tarde. Y después el viernes la empecé a llamar a la mañana porque me dijo que se tenía que hacer análisis el viernes a la mañana y ya no me contestó. Y dije bueno como estaba con la presión alta, dije ´se habrá tomado una pastilla y se habrá acostado a dormir´. Lo hacía frecuentemente. Y el otro inconveniente que pensé que podía haber sucedido era que ella tiene un teléfono inalámbrico fijo y por ahí no lo pone en la base y se queda sin baterías. Entonces llamás, llamás, llamás y no contesta pero ella está ahí”, prosiguió en su relato.

“El viernes yo tenía que hacer cosas, cuestiones laborales en el centro, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y alrededor de las 10.30, 11 empecé a llamarla para saber si ya había ido a hacerse los análisis y si necesitaba algo. Yo no lograba desocuparme. Al rato volví a llamar de nuevo, no me podía comunicar. Conclusión: el viernes a la tarde después que lo busqué a Fermín en el entrenamiento, pasé por la casa de ella y ya el lugar era, la imagen de la casa era rara porque ella esté o no esté, durante el días las persianas de su casa están abiertas para que los perritos que tiene ella puedan asomarse, que entré un poco de sol. Y estaba todo cerrado”, describió.

Asesinaron a la madre de un militante de H.I.J.O.S.: "Los vamos a matar a todos", amenazaron

Homicidio

“Le pedí a una vecina que me dejara trepar porque quería ver si estaba en el patio. Estaba el televisor prendido y una radio que ella tiene en el patio estaba prendida. Subí al techo y me encontré con mi madre tirada en el patio”, afirmó Albareda

“Mi mamá no tenía cosas de valor, joyas, todo ese tipo de cosas nunca tuvo, salvo dos anillos que ella usaba frecuentemente que todavía eso seguramente estarán en la morgue y habrá que retirarlos”, aclaró.

Hipótesis

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó esta mañana que no se descarta “ninguna hipótesis” en el caso.

"El fiscal Klinger que es el que interviene ha pedido absoluta prudencia respecto a las cuestiones en torno a este hecho”, dijo a Mitre Córdoba.

Derechos Humanos

Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba emitieron un comunicado en el que mostraron su preocupación por el homicidio de Susana Montoya.