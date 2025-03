Finanzas inteligentes: cuánto invertir según tu edad para llegar al millón de dólares

El interés compuesto es una de las herramientas más poderosas en el mundo de las finanzas. Albert Einstein lo definió como la "octava maravilla del mundo" porque permite que el dinero crezca exponencialmente con el tiempo. Este fenómeno se basa en que los intereses generados se reinvierten, creando un efecto bola de nieve que multiplica los ahorros.

Para ilustrarlo con un ejemplo, si se invierten US$ 10.000 con una tasa de 9% anual, el primer año se generarán US$900 de intereses. Al año siguiente, los intereses se calculan sobre US$10.900, y así sucesivamente. Con el tiempo, este mecanismo puede llevar a la acumulación de una fortuna.

El asesor financiero Matías Daghero diseñó una guía que muestra cómo se puede alcanzar el millón de dólares a los 65 años, dependiendo de la edad en la que se comience a invertir.

A los 20 años: el tiempo como principal aliado

Quienes comienzan a invertir en esta etapa tienen una ventaja clave: el tiempo. Gracias al interés compuesto, incluso pequeñas inversiones pueden transformarse en grandes sumas. Si se empieza sin capital inicial, basta con ahorrar e invertir US$158 mensuales para llegar al millón a los 65 años. Si se espera hasta los 25 años, el aporte mensual necesario sube a US$247.

Si además se dispone de un pequeño capital inicial, por ejemplo, US$5.000, el esfuerzo mensual baja a US$200.

La clave en esta etapa es la constancia y la disciplina. Aunque las inversiones parezcan pequeñas al principio, con el tiempo generarán un gran impacto.

A los 30 años: acelerando el ritmo

A esta edad, ya se debería contar con una base financiera más sólida y mayores ingresos, lo que permite acelerar el crecimiento del capital.

Si se empieza a los 30 años con US$10.000 de capital inicial, se necesitan US$307 mensuales. A los 35 años, con US$25.000 de base, el esfuerzo mensual sube a US$409.

Aunque el monto mensual requerido es mayor que en la década anterior, sigue siendo alcanzable. Cuanto antes se empiece, más margen de maniobra habrá.

A los 40 años: consolidación y estrategia

A esta edad, muchas personas sienten la presión del tiempo y la necesidad de acelerar su crecimiento patrimonial. Si se empieza a los 40 años con US$35.000, se deben aportar US$687 mensuales. A los 45 años, con US$ 50.000 de capital inicial, el aporte mensual requerido sube a US$1.172.

A los 50 años: el sprint final

Para quienes comienzan en esta década, el esfuerzo es mayor, pero aún es posible alcanzar el objetivo. A los 50 años, con US$ 90.000, se necesitan US$ 1.908 mensuales. A los 55 años, con US$ 130.000, el esfuerzo mensual sube a US$ 3.797.

Si estos montos resultan inalcanzables, una opción es extender la edad de retiro o buscar ingresos adicionales para reforzar la inversión.

El interés compuesto es una herramienta poderosa que recompensa la paciencia y la constancia. Cuanto antes se comience a invertir, menor será el esfuerzo necesario para alcanzar el millón de dólares.

El tiempo es el mejor aliado de las finanzas. La clave es actuar cuanto antes y aprovechar el poder del interés compuesto para construir un futuro financiero sólido.