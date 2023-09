Franco Saillén: “Hoy estamos ante un asesinato. (Fittipaldi) es un generador de pobres”

Franco Saillén, dirigente fuerte del Surrbac, fue el primer acusado de la balacera al club Yapeyú que terminó con la muerte de Gabriela Mónica Stefi Pérez, este sábado al mediodía. Ella participaba junto a su familia de un acto del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac).

Quien dirigió las miradas hacia Saillén es Sergio Fittipaldi, el actual secretario general del gremio de limpieza y quien este año debe ir a las urnas.

“Hoy estamos ante una tragedia, ante un asesinato”, sentenció el sindicalista Franco Saillén ante Perfil Córdoba, y continuó: “las denuncias en contra mío son falsas. Yo me encuentro en la peor de las situaciones, está mi nombre y el de una organización. Queremos que la justicia nos diga que pasó. Por eso me he presentado sin abogados en la Justicia”.

Durante las primeras horas de la tarde, el hombre de los recolectores, afirmó que se presentó espontáneamente y sin el patrocinio de ningún abogado ante la fiscalía, ya que tiene “absoluta inocencia”. También asegura que “aportó información de relevancia a la causa para ayudar a dar con los asesinos de nuestra compañera Gabriela Pérez”.

Una disputa gremial que se transformó en violencia

“Lo que pasó el sábado beneficia a ellos, han pasado todos los límites. Una elección se gana con los votos y lo trabajadores con derecho a los sufragios”, expresó Saillen.

En la pelea por el control del Soelsac, el dirigente del Surrbac descalificó a su rival: “Sergio es un generador de pobres. Y ha llevado a adelante lo que pasó el fin de semana. Espero que la justicia actúe”.

Trabajadores precarizados

Saillén asegura que el salario y las condiciones laborales del sector se encuentran en situaciones deplorables. El dato es que Gabriela, la chica asesinada, era una empleada tercerizada que cumplía funciones en el palacio municipal 6 de julio, de lunes a viernes de de 6 a 15.

“Todas las empresas, EcoClean, Mediterránea Clean, Iscot, son precarizadoras de trabajadores. No les entregan los recibos de sueldo. Hace más de cuatro años que no les entregan ropa, se deben arreglar la vestimenta. Les hacen tiempo muerto entre servicio y servicio. Hay trabajadores con 22 años de servicios que cobran 130 mil pesos. Le han robado hasta la jubilación a la gente”, denunció Saillén y reclamó que “Fitipaldi debería salir a decir algo a los medios y los trabajadores”.

Marcha por Gabriela

Familiares, amigos y allegados de Gabriela Pérez, la joven asesinada durante un acto del Soelsac en el Club Yapeyú de Córdoba capital, marcharon este lunes a la tarde en reclamo de justicia. La protesta se inicicó en San Juan y Vélez Sársfield y se extendió hasta la sede del gremio de los trabajadores de la limpieza. La protesta fue seguida de cerca por la Policía.