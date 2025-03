Fuego cruzado entre Ferrero y Siciliano por el “impuestazo” en medio de la designación del nuevo Jefe Antinarcotráfico de Córdoba

La sesión de la Unicameral concluyó anoche con ánimos acalorados y fuego cruzado entre halcones opositores y las espadas oficialistas a causa de la "mordaza" al debate y a cualquier mención en contra del "impuestazo" del gobierno provincial. Sin embargo, por efecto de acción y reacción, se terminó hablando del asunto, pese a la negativa oficialista.

De antemano el interbloque Juntos por el Cambio sabía que no existía la mínima chance de que prosperara la discusión en torno a los proyectos de la oposición que buscaban frenar el "impuestazo" en los inmobiliarios urbano y rural, y de reforma tributaria, por no contar con los 2/3 de los votos que fija el actual reglamento interno modificado por el PJ en la sesión pasada.

Ahora bien, lo que desató el duro reclamo cambiemista fue la aprobación por desempate de quien conducía la sesión -el presidente provisorio Facundo Torres- de una moción del jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano, de que no se lean los títulos de los proyectos opositores con el argumento de que cada legislador contaba con el temario en su banca. De esta manera, se evitaba cualquier mención al fuerte aumento en el impuesto inmobiliario, aunque la jugada no terminó saliendo como pretendía el PJ.

La reacción opositora no se hizo esperar. La deloredista Alejandra Ferrero impulsó casi al cierre del plenario una cuestión de privilegio que, según el reglamento de la Cámara, se le otorga cinco minutos para efectuar su planteo. En ese marco, la halcón radical descargó artillería pesada en contra de la jugada de Siciliano.

"Yo creo que a muchos de ellos (a aludir al bloque oficialista) les debe dar vergüenza estar integrando Hacemos Tiranos por Córdoba", lanzó Ferrero en un encendido discurso al argumentar que se vio afectada en su derecho "a la libre expresión" siendo elegida como representante para cumplir con el rol de oposición.

"Los cordobeses tiene que saber que le íbamos a alivianar la situación y que íbamos a bajar el impuesto inmobiliario eliminando el Coeficiente de Equidad Inmobiliario-CEI (causal del "impuestazo") y Hacemos Tiranos por Córdoba bloqueó la iniciativa", expresó la espada deloredista.

La bancada UCR reclamaba que se derogue el ajuste del CEI para el periodo 2025 y que utilicen el del 2024 para calcular los aumentos de los inmobiliarios urbano y rural. Los boina blanca perdieron la votación para dar el debate por no contar con los 2/3 de los votos como exige ahora la "reforma mordaza", según la crítica opositora, impuesta por el PJ al reglamento interno de la Unicameral.

Al renovar su crítica por la modificación al reglamento de la Cámara con el propósito de que "no se debatan" los proyectos de la oposición, Ferrero advirtió que el peronismo recurrió a esa jugada a raíz de que sabía que "perdían la votación, porque no creo que aquellos que le prestan los votos (en alusión a los dos "aliados" permanentes) se animaran de votar en contra de la gente, en contra de los contribuyentes, en contra de los productores, en contra de las pymes y los comerciantes".

"Perdían la votación. Y hoy no quieren que se lean los títulos porque no quieren que la gente sepa que votan en contra de frenar el impuestazo… tiranos y cobardes eso es lo que son", fustigó la deloredista.

Inmediatamente, Torres la llamó al orden. "No puede insultar a los legisladores. Debe referirse a sus pares con respeto y con orden", subrayó quien conducía la sesión por estar de licencia la vicegobernadora Myrian Prunotto.

En la continuidad de su alocución, Ferrero responsabilizó al PJ de "convertir en un cementerio" a la casa de la democracia, y cuestionó: "Sepultaron el debate". En esa línea, acentuó su crítica: "Censuraron los títulos, censuraron el contenido, censuran el tiempo… no hay más nada para hablar".

Por último, Ferrero contragolpeó: "Quiero que sepan los cordobeses que no censuraron a 34 legisladores, le pusieron una mordaza y anularon la representación de 803 mil ciudadanos que nos votaron para hablar y no nos dejan hablar. Que lo sepa la gente", cerró.

Violación al reglamento

Siciliano fue el encargado de salir al cruce de las críticas de la parlamentaria radical, a quien acusó de decir "barbaridades" en contra de los legisladores peronistas y de violar el reglamento de la Cámara al hacer un mal uso intencionado de una cuestión de privilegio.

"Lo que no puede hacer una cuestión de privilegio es suplantar los cinco minutos que no lograron tener cuando pusieron en consideración su proyecto. Puede gustarle o no el sistema democrático a la legisladora preopinante que tiene Córdoba, que tienen las leyes… lo que no puede hacer es pretender violarlas", contraatacó el oficialista.

En ese sentido, el jefe de la bancada del PJ le recriminó a la deloredista su accionar por "violar" el reglamento de la Unicameral. "Lo que está haciendo es escudándose en la presentación de una cuestión de privilegio para poder referirse a temas que no tuvo los votos para hacerlo", objetó Siciliano.

El oficialista pidió el uso de la palabra con la intención de no dejar por sentado este precedente. "No podemos utilizar la cuestión de privilegio para usar los cinco minutos que no obtuvimos cuando votamos un proyecto de ley. Una cosa es la cuestión de privilegio y otra cosa es usar los cinco minutos cuando no obtuviste los votos para hacerlo", sentenció el peronista al cruzar duro a la opositora radical.

Antes de Ferrero, el liberal Gregorio Hernández Maqueda había procedido a solicitar el carácter preferente de una cuestión de privilegio para demandar "la restauración del orden democrático y republicano en la provincia de Córdoba" ante la avanzada llaryorista de "quitarle a la Unicameral la función de máximo órgano legislativo y de control". Esto viene a cuenta de la reforma al reglamento, pero también por lo que pasó en el Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.

Con ánimos caldeados y en tiempo de descuento de la sesión, el oficialista Rodrigo Rufeil anticipó que en el próximo plenario efectuará una cuestión de privilegio ante lo sucedido en el recinto a partir de los dichos de Ferrero. Por su parte, Brenda Austin hizo lo propio argumentando que no se le permitió hacer uso de la palabra.

Lo aprobado

Más allá del choque de fuerzas entre JxC y el oficialismo, algo ya habitual con la actual conformación legislativa en paridad, la Unicameral prestó acuerdo a las designaciones de cuatro fiscales de instrucción en ciudades del interior y de la nueva cúpula de la Fuerza Policial Antinarcotráfico encabezada por Camilo Gabriel Lassaga como jefe y de Martín Federico Dorsch como subjefe de este cuerpo profesional especializado que integra el Sistema Provincial de Seguridad Pública.

En este marco, la mayoría del pleno aprobó los pliegos enviados por el Ejecutivo provincial para nombrar a tres fiscales de Instrucción con Competencia Múltiple en ciudades del interior. Se trata de las abogadas Sabrina Luciana Ardiles en la Fiscalía perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial de Cruz del Eje; Silvana Noemí Pen en la Fiscalía de la Primera Circunscripción Judicial de Cosquín; y María Florencia Caminos Garay en la Fiscalía perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial de Villa Carlos Paz.

Asimismo, el cuerpo legislativo prestó conformidad para que el abogado José Agustín Tolosa asuma como fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.

De este modo se completa los nombramientos para ocupar seis nuevas fiscalías antinarcotráfico en el interior provincial: Río Cuarto, Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez y Bell Ville. Se suma a este lote el pliego ya aprobado de María Florencia Bortolussi para cubrir la vacante en San Francisco.

La Unicameral cordobesa también dio su aval para modificar el artículo 1 de la ley 10.003, con el objetivo de prorrogar por otro año las ejecuciones que persigan la subasta de bienes inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades financieras sin fines de lucro.