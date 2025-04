Fuerte denuncia del párroco de Alberdi Horacio Saravia: “el barrio está copado por el narconegocio”

El sacerdote Horacio Saravia de la parroquia San Jerónimo de la ciudad de Córdoba denunció que la barriada de la zona está “copada por el narconegocio”.

Es un sector amplio en el noroeste de la ciudad de Córdoba que abarca unos 50.000 habitantes distribuidos en Alberdi, Alto Alberdi, Villa Páez, Marechal, Bajo Alberdi y Villa Siburu.

Saravia está conmovido porque el miércoles pasado por la tarde, en la puerta de la casa de una catequista de su parroquia, la adolescente Agustina González (18) fue baleada para robarle el celular. Recibió el impacto de bala en el tórax y se encuentra internada en el Hospital de Clínicas. Su agresor no fue identificado ni detenido.

“Hay que hablar a las claras, a seis cuadras está la seccional, no un precinto sino la mismísima seccional”, apuntó el sacerdote.

Sostiene que este hecho de inseguridad tiene que ver con el nivel de penetración que alcanzó la droga en la amplia barriada. No es una opinión teórica. Es una percepción a partir de la realidad que le llega en la parroquia donde está hace más de 40 años.

Consultado por Perfil Córdoba señaló que está convencido que “al estar organizado el narconegocio, no hay un desborde pero es una realidad peligrosísima y mortal cuando se instala de esta manera”.

-Córdoba tiene una fuerza policial antinarcotráfico y numerosos fiscales que integran un fuero especial. Es una de las prioridades del gobierno, ¿hay operativos frecuentes en esa zona?

-Hace unos 15 años vertí esta misma opinión. La tengo comprobada. Vino la policía antinarcotráfico ordenada por un juez. Me pidieron que diga dónde están los kioscos. Pero no pude, no puedo visibilizarlos. No es porque tenga miedo a esa gente, sino que mi temor es por quienes pueden terminar dañados por mi imprudencia.

Crecen las causas judiciales por la penetración narco en los sectores sociales más vulnerables

-¿Usted sabe qué redes narcos actúan allí?

-Los grandes señores de la droga no viven acá, los que están son sus gerentes, sus capataces. Llevan una vida de vecinos. Cuando digo que el narconegocio está asentado en este barrio desde hace mucho tiempo es porque está coordinado y dirigido por capataces que son del barrio. Los que les alcanzan la droga no viven acá. Pero los años pasan y acá no pasa nada. La Justicia Federal intervino, pero vino para que yo apunte donde están los kioscos. No lo voy a hacer, porque además es gente pobre. Quieren cortar por el hilo más fino. Hay que cortar por el más grueso. Pero si un vecino común se entera, cómo la policía puede decir que no sabe.

-¿Hay connivencia?

- Si, hay connivencia policial con el narconegocio. No hablo de la institución sino de policías corruptos.

-¿Hacen la vista gorda?

-Más que eso. Le doy un ejemplo. Hace 10 años una madre desesperada vino a hablar conmigo porque a su hijo lo habían metido preso. En realidad lo habían entregado. El mismo narco, el capataz, le había dicho ´tenes que ir a un auto color gris, vas a ver tres personas, entregar la droga y ellos te van a pagar´. El muchacho fue y resulta que era la Policía. Se lo llevaron preso. La madre decía que le hicieron una cama. La connivencia consiste en un intercambio: ´vos me liberas el terreno, yo te entrego delincuentes´. Lo hacen para justificar su trabajo o para obtener un reconocimiento.

-¿Cómo es la ayuda social del narco en el barrio?

- La que recibe ayuda a cambio de vender droga es toda gente pobre, vulnerable. Se aprovechan de eso. El narco les paga el alquiler, les llenan la garrafa, pagan el gas o la luz, los servicios domésticos. No lo hacen con todo el mundo, hay casos concretos que conozco por eso lo digo.

-Si hoy tiene que interpelar a las autoridades, ¿a quién le pide que se ocupe de este tema?

- A los responsables de las políticas públicas, sobre todo a la gente de Seguridad. Y yo sé lo que va a pasar con esta nota. Vienen para que yo señale los kioscos. Cómo lo voy a hacer. No lo digo por miedo, sino hasta por compasión. Es gente pobre la que vende. De eso se abusan los narcos. Yo no puedo estar delatando. Los que acá tienen que ponerse a trabajar en serio son ellos.