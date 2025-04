Ganar y esperar: la consigna de Belgrano, Instituto y Talleres para clasificar a los playoffs

En un arranque de temporada con muchas dificultades, Belgrano, Instituto y Talleres se aferran a una consigna como última esperanza de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional: ganar y esperar.

En un final de bandera verde, los tres equipos cordobeses de la máxima divisional de la AFA necesitan tomar velocidad y lograr máxima eficacia en la última recta de la carrera por los ocho primeros lugares de cada zona.

Vuelve el rugido al Cabalén: el Turismo Carretera regresa a Córdoba después de 10 años

Al mismo tiempo, deberán mirar atentamente hacia los costados, ya que no solo depende de ellos continuar en competencia y evitar un largo, tedioso e incómodo parate de nueve semanas y media hasta el segundo fin de semana de julio, la fecha prevista para el puntapié inicial del Torneo Clausura.

"ESTAMOS CERQUITA". Daniel Oldrá asumió como DT de Instituto con el objetivo inmediato de jugar los playoffs del Torneo Apertura. /// PRENSA INSTITUTO

Cerca del naufragio

El empate sin goles ante Tigre del martes por la noche dejó a Belgrano en una incómoda 12° posición en la tabla de la Zona A, donde Boca Juniors (32), Argentinos Juniors (29), Huracán (27) y Tigre (25) ya se aseguraron un lugar en la instancia de octavos de final.

El Pirata suma 15 unidades y su máxima aspiración es alcanzar alguno de los dos últimos puestos incluidos en el 'corte' de clasificación, que hasta el momento incluye también a Racing Club (22), Independiente Rivadavia de Mendoza (21), Estudiantes de La Plata (20) y Barracas Central (20).

Para ello, necesita ganar los dos partidos que le quedan (ante Argentinos Juniors en Alberdi y contra Unión en Santa Fe) y aguardar a que 'El Pincha' y/o 'El Guapo' pierdan sus respectivos compromisos.

Asimismo, el conjunto de Alberdi deberá encender velas para que, de aquí hasta el final de la etapa clasificatoria, Defensa y Justicia (19) no sume más de un punto, Central Córdoba de Santiago del Estero (18) no gane algún juego y Newell´s (16) no saque puntaje ideal en las últimas jornadas. La diferencia de goles negativa (-10) complica las chances del Celeste, que en caso de igualdad de puntos tiene desventaja contra cualquier adversario.

Ranking de intendentes de Córdoba: furia y desconcierto en los despachos “peronistas” de las ciudades del interior

En este grupo, Unión de Santa Fe (13), Banfield (11) y Aldosivi de Mar del Plata (9) ya no tienen chances de avanzar a la siguiente etapa del torneo.

"Seguimos trabajando y sumando conceptos, y evidentemente Belgrano se ha vuelto un equipo duro y competitivo; pero cuando no ganás, no alcanza", aseguró Ricardo Zielinski, el entrenador del elenco de barrio Alberdi, luego de la igualdad ante 'El Matador' de Victoria.

"Nosotros tuvimos la posibilidad de arrimarnos en los partidos de local, ante Barracas y Boca, pero la verdad es que siempre estuvo lejos el tema de la clasificación. Lo que pensamos, de acá hasta el final, es sumar la mayor cantidad de puntos posible y después organizar lo que viene", puntualizó.

"Me equivoqué en algunas cosas, por ejemplo en traer a (Walter) Erviti. Nos hemos equivocado y lo asumí desde el primer día. El principal responsable soy yo", señaló días atrás Luis Fabián Artime, el presidente de Belgrano, al analizar la irregular campaña del equipo, que fue dirigido por tres entrenadores diferentes (incluido el interinato de Norberto Fernández en el partido contra Aldosivi) en las primeras 14 fechas del campeonato.

A DOS PUNTAS. Talleres hace cuentas en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores, tras las sucesivas derrotas ante Vélez Sarsfield y Alianza Lima. /// CEDOC PERFIL

¿Una clásica final?

El partido Talleres-Instituto, válido por la 16° fecha del Torneo Apertura, podría convertirse en una auténtica final por la clasificación a los playoffs. La Gloria, que ocupa el 8° puesto de la Zona B con 14 puntos en igualdad cantidad de partidos, es el único cordobés que hasta el momento está logrando el objetivo de pasar a la etapa decisiva del certamen. El Albiazul, por su parte, suma 13 unidades y se ubica en la 10° posición en el grupo, donde Rosario Central (29), Independiente (28), San Lorenzo (26) y River Plate (25) ya tienen asegurado el pasaporte a los octavos de final.

El elenco de Alta Córdoba es quien más claro tiene el panorama de cara a las dos fechas decisivas: si gana sus dos próximos encuentros (ante Sarmiento de local y frente a Talleres en el Kempes), le alcanzará con que Godoy Cruz no haga lo mismo -en ese caso, El Tomba debería remontar una diferencia de goles adversa en comparación con el Albirrojo- o que Lanús no sume más de dos puntos de aquí hasta el final.

Cualquier otra combinación podría complicar a Instituto, teniendo en cuenta que Godoy Cruz (14), Talleres (13), Sarmiento (13), Gimnasia (13) y Vélez (11) lo siguen de cerca, y que inclusive Atlético Tucumán (10), con un partido pendiente ante Independiente, puede superarlo en la tabla.

Las búsquedas de viajes a Roma se multiplicaron por 20 en las últimas horas

Si obtiene los seis puntos que le restan disputar, La Gloria podría mejorar su posición en la grilla de clasificación, aunque de ningún modo podrá evitar la condición de visitante en la siguiente instancia del torneo (partido único, con definición por penales en caso de igualdad en los 90 minutos), donde la localía corresponderá a los cuatro mejores de cada grupo.

"Nuestro primer objetivo es clasificar, y estamos muy cerquita de poder lograrlo", sostuvo Daniel Oldrá, el flamante DT del conjunto albirrojo, quien se estrenará en el cargo en los duelos ante Sarmiento y Talleres.

Si Lanús suma de local ante San Martín de San Juan, el próximo domingo, anulará la posibilidad de que los dos cordobeses puedan clasificar en simultáneo a la siguiente fase del campeonato, más allá de que gloriosos y albiazules puedan obtener los tres puntos en sus juegos de la 15° fecha.

Talleres, que el próximo martes visitará a Platense, podría llegar a ese encuentro con la necesidad de ganar sí o sí, siempre y cuando Instituto supere a Sarmiento el domingo en Córdoba y Godoy Cruz haga lo propio con Atlético Tucumán el lunes en Mendoza.

"Nada en el fútbol es imposible. Mientras los números matemáticamente estén, Talleres buscará y peleará, porque así lo demanda la institución y así lo quieren lo jugadores", señaló Pablo Guiñazú, el director técnico interino de la 'T', luego de la derrota del martes ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, certamen donde el equipo de barrio Jardín también hace cuentas para ver si podrá llegar al objetivo de seguir participando.

"No nos escondemos y damos la cara, como siempre lo hemos hecho. A pesar de que hicimos un gran esfuerzo y dejamos todos los jugadores titulares del 2024, e inclusive hicimos la inversión más grande de nuestra historia, no hemos podido estar a la altura ni hemos podido cumplir con las expectativas que todos teníamos", manifestó el presidente Andrés Fassi, en un audio que el club difundió antes del encuentro que se jugó en Lima.