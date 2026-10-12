Gonzalo Maffini: “Mi tristeza es muy grande"

Parecía que iba a ser un sueño, que Río Cuarto viviría un año de revolución e ilusión. Nada de eso sucedió. Estudiantes pasó con mucha pena por la Primera división y recibió más críticas que elogios en la elite del fútbol nacional. Tan solo ganó dos partidos y descendió de categoría mucho antes de la finalización de la temporada. Lejos estuvo de ser lo soñado.

Tras la derrota ante River por 1-0 en el Monumental, el capitán del 'Leon', Gonzalo Maffini, declaró: “A lo largo del año nunca pudimos hacer pie por una cosa u otra y un par de fechas antes nos toca descender”.

Maffini, que siempre dio la cara, expresó sus sentimientos tras consumado lo que se esperaba. “Mi tristeza es muy grande, más allá del logro del año pasado de poder ascender al club por primera vez a la Primera división, tenía que ser un combo y mantenerlo para que Estudiantes pueda empezar a crecer y a amoldarse a la categoría. Evidentemente nos faltó en un montón de cuestiones, hay que seguir autocríticos y mejorar en muchas cosas. Hay que trabajar y redoblar esfuerzos para que si llega otra vez esta oportunidad nos agarre mejor preparados”, dijo.

Y fue claro. “Yo tenía la misma ilusión que todos los hinchas, tantos años en el club uno se hace parte”, sentenció.

El sueño que se desmorona: Estudiantes, entre la crisis futbolística y falencias de gestión

¿Y ahora?

* El próximo compromiso de Estudiantes será el domingo 18 a las 18 en el Estadio Antonio Candini frente a Aldosivi.

* Posteriormente, enfrentará en condición de visitante a Barracas Central, el domingo 25 a partir de las 21:30.

* Por la fecha 15 recibirá a Gimnasia de La Plata. En un principio ese juego está programado para el viernes 30 de octubre a las 19.

* Por último, cerrará su periploe en Primera división en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central. Aún no está confirmada ni la fecha ni la hora.

