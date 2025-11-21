Gustavo Sáenz sobre el diálogo con el Gobierno: "El poncho no aparece y las obras las inaugurará mi tataranieto"

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, se refirió con una ironía a la falta de respuestas del Gobierno nacional al sostener que “el poncho no aparece”, aunque destacó la labor de ministro del Interior Diego Santilli.

Juez defendió a Villaverde: "Salvo que sea un delito de lesa humanidad, después de 23 años está absolutamente prescripto"

“El poncho no aparece”

“Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad", expresó el mandatario salteño.

“El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir", agregó en declaraciones radiales difundidas por NA.

Sáenz se reunió la semana pasada con Santilli y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto”

“Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”.

“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer", ironizó.

Luis Picat se incorporó al bloque libertario: "Esta es la última bala que tenemos"

Reformas

Además anticipó que está dispuesto a acompañar “las reformas fundamentales” del Gobierno. “Todavía no tenemos en claro cuál va a ser. Hay trascendidos, el proyecto no está. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que aggionarse a los nuevos tiempos”, remarcó.

“Tienen que estar en la mesa de diálogo todos los actores que crean que sus intereses estén afectados. Falta mucho por hablar y por resolver este tema”, cerró Sáenz.