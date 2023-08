“Hoy el nivel de incertidumbre es tan alto como en la elección presidencial del 2003”

Este domingo, 35.394.425 electores estarán habilitados para votar en 104.577 mesas distribuidas en todo el país, en una elección que comenzará a definir el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

En esta primera instancia compiten los precandidatos de cada partido o frente electoral, para definir quién será el que se postule definitivamente en los comicios generales de octubre, pero además se podrán obtener conclusiones; en algunos casos podrían ser determinantes, de cara al futuro político del país.

Facundo Cruz es politólogo, consultor, investigador y profesor universitario y en diálogo con PERFIL CÓRDOBA analizó cuáles son las lecciones que se podrán obtener de estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Una primera idea que podremos obtener está vinculada a la herramienta en sí, más que a los resultados. Las PASO como herramienta. Esta elección confirma lo que vimos en 2021, que es una herramienta que cada vez se usa más. Un tercio de la oferta política del país tiene competencia interna. Si se toman en cuenta presidentes y diputados de toda la oferta política, al menos el 33 por ciento está recurriendo a las PASO para dirimir candidaturas. Este es el promedio, hay provincias que están por arriba y otras por abajo”, analizó.

“Va a haber competencia interna en las fuerzas políticas, ya no es todo lista de unidad como en 2011. Hay internas que son simbólicas y otras serán muy peleadas. En Juntos por el Cambio se dirimirá una interna muy fuerte, mientras que Unión por la Patria también tiene una interna. Salvo en La Libertad Avanza, que es el único espacio que no tendrá internas, hay un uso de la herramienta y creo que es el primer dato importante”, agregó el consultor.

Incertidumbre. El uso de las PASO es apenas una arista de las conclusiones que dejarán los comicios de este domingo. El segundo es la gran incógnita respecto al resultado final al que llegan los candidatos.

“La segunda idea que puedo decir sobre estas PASO es que tenemos un nivel de incertidumbre respecto a qué espacios políticos saldrán primero, segundo y tercero y qué desempeño tendrá cada uno de los candidatos presidenciales. Es un nivel de incertidumbre tan alto como en la elección presidencial de 2003, llega a ese nivel. Generalmente las elecciones necesitan un grado de incertidumbre y eso está bien porque si sabes de antemano quién va a ganar, le resta expectativa y puede afectar en la cantidad de gente que vaya a votar. En estas PASO ocurre ésto que, de base, nadie se arriesga a decir quién va a ganar”, explicó.

“La parte negativa de esta incertidumbre respecto a quién ganará es que se da en el marco de una crisis económica y social, genera cierto nerviosismo, tensión y reacción en la sociedad y principalmente en el mercado. Lo hemos visto reflejado en los últimos días a este punto y es algo que no es bueno para el ciudadano de a pie”, sostuvo Cruz.

¿Apatía electoral? Cruz no coincide con aquellos analistas que ponen el grito en el cielo por algunos niveles de participación menores a años anteriores. El politólogo tiene una mirada más mesurada. “De las 17 elecciones que tuvimos en las provincias, y comparando situaciones iguales, la caída de la participación da un poco más de cuatro por ciento. Es una caída, es cierto, pero no dramática como la que ocurrió entre las elecciones del ‘99 y la de 2001. Nos da un alerta que indica que hay menos gente yendo a votar, pero es una caída que se da de manera paulatina”, precisó. Y añadió: “Si se toman en cuenta todas las elecciones desde el ‘83 a la fecha y se traza una línea de tendencia, da que progresivamente ha ido cayendo la participación. Cada década que pasa se pierde entre el cinco y el 10% de participación electoral y estamos en una curva descendente. Veremos qué es lo que ocurre este domingo: posiblemente haya una pequeña caída, pero no creo que sea tan dramática como la caída registrada en 2001”, puntualizó.

Frente a la consulta respecto a qué sector de la sociedad está generando esta baja en la participación electoral, y puntualmente si la abstención se concentra en el voto joven, Cruz respondió que “tiende a asociarse al voto joven, porque es el grupo que más sufre la situación económica y también está sufriendo situaciones de inseguridad. Vamos a necesitar mucha información de las provincias para sacar esta conclusión”.

El ‘efecto Morena’. El caso de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada en Lanús en el transcurso de esta semana, marcó la última semana previa a las PASO, donde casi todos los candidatos suspendieron sus cierres de campaña. ¿Habrá una respuesta de la gente a la hora de votar? Para Cruz “es muy difícil y complejo saber esto, ya que es una tragedia y no se puede establecer una conexión entre ambos fenómenos. Sin dudas que pone en el ojo público que hay situaciones de inseguridad, que hay temas que atender y urgencias en la sociedad que se deben atender, entre ellas defender la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven en el país”.

Llaryora en la mesa nacional. Cruz también analizó la situación de Martín Llaryora en el plano nacional. La frase sobre los “pituquitos de Recoleta” caló hondo en los medios nacionales, quienes tuvieron al gobernador electo como protagonista en varios de sus programas del prime time. Para el politólogo, el salto de la Provincia al plano nacional puede depender de dos factores.

“Los peronistas cordobeses, De la Sota y Schiaretti, cuando empezaron a mostrar autonomía respecto al peronismo nacional, fue en el segundo mandato de su gestión. Si seguimos esa tradición, para salir a la cancha nacional esto podría darse recién en cuatro años y luego de una eventual reelección. El segundo elemento a considerar es qué tipo de peronismo es el que está presente tras esta elección. Estos dos elementos nos van a dar el pulso para saber en qué momento Llaryora puede llegar a ser un jugador nacional”.