La diferencia entre madurar y acumular años: una historia que lo explica todo

Hay una señal que marca la diferencia entre crecer y simplemente envejecer. En la infancia, todo impacta con intensidad: un gesto mínimo alcanza para provocar una reacción. Con el tiempo, crecer no implica dejar de sentir, sino aprender a distinguir entre lo que hace ruido y lo que realmente importa, entre lo urgente y lo esencial.

Esa capacidad no surge de manera automática ni se adquiere en teoría. Se construye con experiencia, con práctica y, sobre todo, con procesos internos. Una historia lo ilustra con claridad.

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Cuentan que un rey, profundamente espiritual, tenía un hijo que insistía en que estaba listo para gobernar. “Estoy preparado”, repetía. El rey no discutía, pero respondía siempre lo mismo: “Aún no”. Hasta que decidió ponerlo a prueba.

“Ve al bosque, siéntate a escuchar. Cuando hayas escuchado de verdad, vuelve”, le dijo. El joven obedeció, pasó un rato allí y regresó convencido. “Escuché el viento, los pájaros, los animales”, aseguró. Pero el rey fue tajante: “No has escuchado nada. Vuelve”.

Lo que comenzó como una tarea se transformó en un proceso. Con el paso del tiempo, el silencio empezó a generar cambios. Primero se diluyó la ansiedad, luego la necesidad de resultados inmediatos. Recién entonces apareció una forma distinta de escuchar: más profunda, más precisa.

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Diez años después, el joven regresó. “Padre, escuché la tierra calentarse con el sol. Escuché el rocío formarse en la madrugada. Escuché a los árboles crecer, en un sonido casi imperceptible, pero presente”, dijo.

El rey lo miró y respondió: “Ahora sí, estás listo para gobernar”. Pero el hijo, ya transformado, contestó: “Ahora ya no quiero. No me interesa gobernar”. La historia plantea una pregunta central: ¿cómo saber si realmente crecimos, no solo en edad, sino también en profundidad? La respuesta está en observar qué nos mueve.

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Si las mismas situaciones siguen generando las mismas reacciones, si lo mismo nos altera o nos define, entonces el cambio es superficial. Pero cuando hay crecimiento real, algo se modifica: lo que antes dominaba, deja de hacerlo.

Los estímulos externos siguen existiendo, pero pierden su poder. Impactan, pero no determinan. En ese desplazamiento aparece una nueva estabilidad, más silenciosa, menos visible, pero más firme.

Ahí radica la diferencia. Dejar de querer gobernar no implica perder ambición, sino haber dejado de ser gobernado por lo inmediato.

(*) Rafael Jashes - Rabino