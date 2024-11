¿Inflación real o dibujada? La palabra de Osvaldo Massano sobre el dato del INDEC

Los datos inflacionarios del gobierno de Javier Milei mantienen un descenso en sus valores desde que asumió la presidencia, alcanzando un 2,7% en el mes de octubre, la cifra más baja en 3 años. Sin embargo, en los sectores políticos, gremiales y hasta la misma ciudadanía, existen debates sobre si estos datos realmente se reflejan en la vida de las personas.

Osvaldo Massano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue entrevistado en el programa "Ponete al día" y afirmó que el valor de la inflación revelado hace unos días "es una mentira" y que debería ser entre el 5 y 6%. Además, acusó al Gobierno Nacional de ejecutar un plan de "economía sin personas".

"Cuando usted realiza actos jurídicos, políticos o sociales desde las estructuras más altas de gobierno, donde no incluye personas, generalmente dirige su accionar hacia quien le interesa", expresó Massano en relación al interés de Javier Milei de dirigir sus políticas en favor de los sectores empresariales.

Para ilustrar sus afirmaciones puso como primer ejemplo la situación de concentración existente en la industria alimentaria "que lleva a que casi del 70 al 90% sea de producción concentrada". "Los primeros meses del año han especulado con un alto colchón en base a esa figurada y mentirosa libertad, en la cual los precios ascendieron a niveles insostenibles, inclusive no teniendo relación con la estructura de costos del producto", explicó.

Respecto a otros productos y servicios, criticó la falta de una "estructura de costos en energía, en comunicaciones ni en el transporte, entonces todo se hace a ojito, o lo peor que se hace es conforme a estructura financiera de las empresas". La liberación de los precios en estos rubros habría provocado que los precios sean "financieros commodity internacional, que no tiene nada que ver con la verdadera estructura de costos".

El presidente de ADDUC también cuestionó la veracidad del dato que determina que una familia de cuatro personas necesita $434.620 para alimentarse, cuando desde la asociación consideran que es "entre 700 y 900 mil pesos". También indicó que "los ingresos de casi el 75 de la población no exceden los 600 mil pesos", y si a los gastos de alimentación se le añaden servicios como luz, gas, comunicaciones o transporte, "la mayoría del país, hablando de ese 75%, no llega ni a mediados de mes".

"He escuchado hace a poco a algunos funcionarios del INDEC que dicen que no le incluyen los servicios de energía, entonces evidentemente estamos fallando. No es un índice real, es un índice de conveniencia para mostrar algo que es una mentira", detalló sobre los datos que componen el informe de inflación.

Por último, confirmó que desde ADDUC establecieron un "índice de influencia en el salario con referencia a la energía eléctrica, luz, gas y comunicaciones", y también podrían agregar transporte y agua. Este índice establece una "pobreza energética" que alcanzaría al 75% de la población.