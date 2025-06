Informe Especial Mercado Inmobiliario: La estabilidad y el retorno del crédito llenan de ilusión a los desarrollistas

El sector desarrollista en Argentina se encuentra en una etapa de transición, en donde se vislumbra un futuro prometedor impulsado por los cambios en las variables macroeconómicas y el esperado retorno de herramientas financieras claves. Referentes del rubro consultados por Punto a Punto coinciden en afirmar que la estabilidad económica es fundamental y abre nuevas oportunidades para la inversión y el crecimiento.

Roberto Biolatto, Director General de Cobitat, considera que la estabilidad del dólar, en particular, ha provocado la caída del negocio financiero, que antes era más atractivo, “lo que permitirá que el ahorro se vuelque hacia el sector productivo”. “Esta estabilidad no solo es crucial para el desarrollismo y la construcción, sino para toda la industria del país, ya que permite a la gente proyectar a mediano y largo plazo”.

Lucas Salim, CEO y fundador de Proaco, entiende que, en los papeles, es el momento y lugar ideal para pensar en inversión a largo plazo, algo que el sector necesita. “La salida de la ley de alquiler, la vuelta del crédito hipotecario, la salida del CEPO, hacen pensar que es el camino que eligió el primer mundo para crecer y desarrollarse”, indicó el ejecutivo. Y agregó: “No tengo dudas que es el mejor momento para para pensar en nuestro sector, que si bien está pasando una coyuntura complicada por el aumento muy fuerte de la suba, de los costos en dólares y todavía la imposibilidad de trasladar a precio, más allá de esa foto puntual, la mirada y la película a largo plazo tiene un final superfeliz”.

Transición y cambios en las reglas de juego

Los desarrollistas consideran que el sector atraviesa una etapa de transición entre dos modelos económicos bien diferenciados. Desde la asunción del nuevo gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, las variables macroeconómicas están cambiando rápidamente, impactando fuertemente al sector. Rodrigo Martínez, CEO del Grupo Betania, señala variables que afectan positivamente, como la apertura de importaciones, cuyas consecuencias ya comienzan a percibirse.

En la cancha industrial, el "Jogo Bonito" lo juega Brasil: Argentina es 30% más cara

También destaca el inicio de tasas financieras positivas y un nuevo equilibrio del tipo de cambio, distinto al modelo anterior con un dólar "caro". En tanto, José Luis Acevedo, Presidente de Grupo Canter, describe esta etapa como un momento bisagra, en donde se está ingresando a un nuevo modelo económico y de trabajo que traerá cambios interesantes.

“Lograr una estabilidad monetaria, haber disminuido el déficit garantiza que la inflación a futuro sea más baja; la vuelta del sistema financiero a trabajar como tal, es el combo perfecto para que junto con los créditos hipotecarios que son anabólicos a la demanda, y ante un muy bajo stock en oferta, es el combo perfecto para que los inmuebles suban tanto en su precio como en su valor, por lo cual es un

gran momento para invertir hoy”, detalló Acevedo.

Crédito hipotecario, clave para el crecimiento

Un factor determinante para el futuro del sector es el retorno del crédito hipotecario. Franco Pogliotti, Presidente de Grupo Fonte, enfatiza que el crédito hipotecario será fundamental porque nunca antes existió de manera significativa debido a la inestabilidad monetaria. “La idea de tener un Banco Central independiente, si bien aún no concretada, está en camino y es el paso previo al crédito hipotecario, sin crédito no hay desarrollo.

En Argentina, el desarrollo siempre fue impulsado por privados y nunca fue una cuestión estratégica del Estado, por lo que la llegada del crédito representará un gran despegue”. Con la vuelta del crédito hipotecario y un aumento del empleo, el sector se verá muy favorecido.

Las claves para saber cuánto vale tu casa: qué mirar y a quién consultar

Se proyecta que, para mucha gente que actualmente alquila, el valor de la cuota de un crédito hipotecario podría ser equivalente a un alquiler, permitiéndoles acceder a la compra de una vivienda.

En tanto que Omar Morandini, Gerente de Pilay Córdoba, espera que, una vez que las variables se acomoden, los costos bajen y los precios de los inmuebles se recuperen de la mano de la estabilidad económica. “Cuando los indicadores confluyan y la gente recupere el poder adquisitivo, más la aparición de los créditos hipotecario, va a ser muy importante para todos. Que haya estabilidad significa que la gente puede proyectar a mediano y largo plazo algo que hace mucho necesitamos”, completó.

Producción y Coordinación Periodística: Gustavo Cohen

Informe de Apertura: Ariel Bogdanov / Renata Palazzi Santisteban