Intendentes radicales cuestionaron al partido: “le cuidan el lugar a De Loredo”

El malestar en la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba crece y esta vez fueron algunos intendentes quienes pusieron en palabras el descontento que atraviesa a buena parte de la dirigencia radical. En concreto, acusan a la conducción partidaria de blindar el armado electoral y priorizar una sola estrategia: cuidarle el lugar a Rodrigo de Loredo de cara a las legislativas de octubre.



“El radicalismo está de remate. El único plan es garantizarle el lugar a De Loredo”, disparó Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito, quien además denunció que las listas se arman sin internas y sin debate. “Hoy el partido responde a uno o dos intereses, o mejor dicho a un solo candidato. La solución es abrir el juego, pero ya no hay tiempo”, reclamó.



Benedetti cruzó a De Loredo ante los rumores de acercamiento a La Libertad Avanza. “Si De Loredo se va con Milei, que se vaya del partido. El radicalismo no es eso, no representa el ajuste salvaje, el desprecio por los jubilados o los discapacitados. Si De Loredo quiere quedarse cuatro años más, que lo diga, pero la UCR no es Milei”, sentenció.



Además, denunció el vaciamiento de la vida partidaria. “No hay debate, los comités están cerrados hace rato. No es culpa de (Marcos) Ferrer, ya que esto viene de antes, pero es un sistema cerrado. La semana pasada hubo 60 personas que querían afiliarse al partido en Arroyito y cuando llamamos a la Casa Radical nos dijeron que había sólo tres fichas de afiliación. Es poco serio. Es un circuito blindado”, graficó.



Por su parte, el intendente de Santa Rosa de Calamuchita, Eduardo Martín, también compartió su experiencia: “Quise afiliar y me rechazaron las fichas porque tenían cuatro milímetros de más. Si le llevo esto a Milei, me hace senador nacional... Acá, en cambio, te rechazan la afiliación por una pavada”, ironizó.

Schiaretti como alternativa



Consultados por una alternativa al gobierno de Milei de cara a 2027, Mabel Godoy, intendenta de Quilino, fue contundente en su apoyo al exgobernador: “Necesitamos un candidato de la envergadura de Juan Schiaretti. Quilino tenía un atraso histórico y ahora tenemos obras que nunca antes vimos. Ha desarrollado el interior del interior, hay que reinventarse si queremos ganarle a Milei. Y el mejor candidato es Schiaretti”. La mandataria reconoció que, a pesar del ajuste, Milei mantiene una imagen positiva alta, pero que aún hay margen para ofrecer una alternativa con peso propio.

Desgaste y apatía política



Desde Corral de Bustos, el intendente José María Odarda advirtió sobre el riesgo de desgaste social y desafección política: “La gente ya no va a votar. Va el 50% porque está harta de todo. Habrá que ver qué pasa en 2027, pero el escenario es de mucho desencanto”, alertó.



El dato que llamó la atención es que buena parte de los presentes coincidieron que la crisis en la UCR contrasta con la aceptación que Schiaretti sigue teniendo entre gran parte de los intendentes, quienes lo ven como un potencial candidato competitivo para las elecciones legislativas y para consolidar un polo alternativo a la polarización entre Milei y el kirchnerismo.