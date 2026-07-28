Interna UCR Córdoba: nuevo cronograma tras el fallo de Vaca Narvaja, con la misma fecha de votación

La conducción de la UCR de Córdoba redefinió este martes el cronograma de las elecciones internas para adecuarlo a la resolución del juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja. Sin embargo, el Comité Provincia logró preservar la fecha política más sensible: los comicios para renovar las autoridades partidarias seguirán realizándose el próximo 20 de septiembre.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual del Comité Provincia encabezada por Marcos Ferrer. Por mayoría, la conducción aprobó una readecuación del calendario electoral en cumplimiento de la resolución judicial que la semana pasada dejó sin efecto el cronograma original por considerar que no respetaba los plazos previstos en la Carta Orgánica del partido.

El nuevo esquema fija el 10 de agosto como fecha límite para el reconocimiento de núcleos internos; el 13 de agosto para la presentación de alianzas entre núcleos; y el 18 de agosto para la oficialización de listas. La votación, en tanto, se mantendrá el 20 de septiembre, tal como había sido convocada originalmente.

La redefinición del calendario no estuvo exenta de debate interno. Durante la reunión, hubo cuestionamientos sobre el alcance de la resolución judicial y sobre el origen de la intervención de la Justicia Electoral.

Uno de los dirigentes que participó del encuentro sostuvo que el Comité advirtió que el magistrado no actuó exclusivamente de oficio, sino a partir de una presentación previa del dirigente radical Dante Rossi, aunque esa presentación no hubiera solicitado expresamente la suspensión del cronograma.

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"Por mayoría votaron una modificación del cronograma diciendo que el juez había actuado de oficio, cuando en realidad hubo una presentación de Rossi. Es cierto que él no pidió la suspensión del cronograma, esa decisión la tomó el tribunal, pero existió una presentación que fue ocultada", cuestionó una voz boina blanca

El dirigente agregó que su postura era avanzar con un cronograma ajustado estrictamente a la Carta Orgánica, aunque esa propuesta no prosperó frente a la mayoría que respaldó la readecuación finalmente aprobada.

La modificación del calendario responde al dictamen del viernes pasado por Vaca Narvaja, quien dejó sin efecto el cronograma electoral oficializado el 23 de julio al entender que vulneraba el artículo 125 de la Carta Orgánica de la UCR.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la conducción partidaria había otorgado apenas un día para solicitar el reconocimiento de nuevos núcleos internos, cuando la normativa establece un plazo de 30 días desde la publicación de la convocatoria electoral. Con ese argumento, intimó al Comité Central a adecuar el cronograma a las disposiciones partidarias y volver a publicarlo.

El núcleo de De Loredo cuestionó a Vaca Narvaja por frenar la interna y advirtió riesgo de acefalía

La resolución judicial generó un fuerte malestar en el núcleo de poder alineado con Rodrigo de Loredo, desde donde cuestionaron la intervención del juez y advirtieron que ningún afiliado ni ningún núcleo interno había impugnado el calendario electoral.

"Nos llama poderosamente la atención que ningún afiliado haya cuestionado el cronograma y que el juez resuelva que tenemos que modificar los plazos", había señalado la dirigente deloredista Alejandra Ferrero tras conocerse la decisión judicial.

Con la aprobación del nuevo cronograma, la conducción radical busca ahora desactivar el frente judicial y encaminar un proceso interno que continúa atravesado por la disputa política por el control del partido, aunque el deloredismo conserva la mayoría plena, y con la principal definición intacta: la renovación de autoridades sigue prevista para el 20 de septiembre.

La capital

Mientras los boina blanca -salvo un grupo reducido- están enrolados detrás de la candidatura a gobernador de De Loredo, en la capital hay movimientos de dirigentes de distintos sectores con la misma aspiración: ser el postulante al principal sillón del Palacio 6 de Julio en las elecciones del año próximo.

En ese plano, desde su espacio se dijo que el dirigente morenista Juan Negri retomará esta semana una recorrida por distintos barrios con el objetivo de fortalecer el armado territorial de cara al proceso político que desembocará en la definición de la candidatura a intendente.

La agenda comenzará este martes, desde las 16, con una visita al barrio Bialet Massé, en la seccional 12, y continuará el jueves en barrio Renacimiento, correspondiente a la seccional 5, donde participará de actividades junto a vecinos y comerciantes.

"Desde Viva Córdoba impulsamos la necesidad de construir la Córdoba del futuro a través de los mismos vecinos y sus organizaciones. Ellos son los que conocen realmente los problemas que padecen los distintos barrios y pueden aportar muchas ideas para afrontarlos. Para hablar de la ciudad hay que caminar y escuchar a los vecinos", sostuvo Negri.

El actual vocal del Ersep por la oposición no es el único dirigente radical que trabaja con la mira puesta en la sucesión municipal. En la UCR también comenzaron a posicionarse con ese propósito Javier Bee Sellares, Dante Rossi, Sergio Piguillem y Soledad Carrizo, en una carrera que, aunque todavía incipiente, ya muestra los primeros movimientos internos rumbo a la disputa por la Capital.