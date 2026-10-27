Iván Tabella será trasladado a Córdoba: fiscalía analiza cambiar la imputación por el crimen de Daniela Villalba

Renato Iván Tabella fue detenido en un hotel del centro porteño la noche del domingo 25 de octubre. Desde entonces permanece a disposición de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que esa jurisdicción complete sus diligencias, no puede ser llevado a Córdoba, donde el fiscal de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, Pablo Camacho, aguarda para indagarlo por el crimen de Daniela Villalba.

La causa cordobesa lo tiene imputado de manera provisoria por homicidio simple. Esa figura prevé penas de 8 a 25 años de prisión. El femicidio, previsto en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, conlleva prisión perpetua. La familia de la joven reclama esa calificación a través de su abogada querellante, Daniela Morales Leanzaa, quien adelantó que pedirá que la acusación se modifique.

La Fiscalía no descartó el cambio, pero lo condicionó a la indagatoria. “Veremos si cambiamos la imputación al momento de la indagatoria. Va a demorar. Hay que tramitar la extradición. Eso demora”, indicaron desde el entorno del fiscal Camacho a PERFIL CÓRDOBA.

La prueba que sostiene la imputación

El expediente se apoya en prueba digital y fílmica. Camacho identificó a Tabella como el hombre que ingresó al departamento de bulevar Las Heras, frente al parque homónimo, la noche del lunes 19 de octubre. Las cámaras del edificio registraron la entrada y la salida de un hombre que, según la investigación, no pertenecía al círculo íntimo de la víctima. El cuerpo de Villalba apareció el miércoles 21, después de que una amiga alertara al 911 porque no lograba comunicarse con ella.

El rastreo del teléfono celular completó la reconstrucción. Según el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, Tabella viajó en colectivo a Buenos Aires y tenía comprado un pasaje a Salta, lo que sugiere que planeaba continuar la fuga. Quinteros viajó a la capital para coordinar el operativo con la Policía porteña. “Ya sabíamos en qué lugar de Buenos Aires estaba oculto”, afirmó sobre la tarde del domingo.

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Una segunda causa en Buenos Aires

El futuro procesal de Tabella no se agota en Córdoba. Las autoridades lo investigan por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, ocurrida en el barrio porteño de Retiro. Ese expediente está a cargo del juez Guillermo Rongo y del fiscal Matías Di Lello, que trabajan en coordinación con Camacho. Hasta ahora no hay condena en ninguno de los dos casos, y Tabella goza de la presunción de inocencia.

La coexistencia de ambas causas abre interrogantes que la Justicia deberá resolver: en qué orden se lo indagará, dónde se sustanciará cada proceso y cómo se coordinarán los plazos.

Qué sigue

El traslado se prepararía para los próximos días, una vez completada la indagatoria en Buenos Aires. Camacho lo interrogará luego en Córdoba con los elementos reunidos. Allí se conocerá si mantiene el homicidio simple o lo reemplaza por femicidio.

Tras la indagatoria, la Fiscalía también deberá resolver si pide la prisión preventiva. En ese escenario, el lugar de alojamiento más probable sería la cárcel de Bouwer. Esa definición todavía no es oficial.

Mientras avanzan los trámites, la familia y la comunidad sostienen el reclamo. Una multitudinaria marcha partió este lunes por la tarde del Parque Las Heras hacia el Patio Olmos en simultáneo con la detención. Las hermanas de la víctima pidieron que el proceso evite la impunidad y reclamaron la pena máxima. Tiziana Villalba remarcó el impacto del crimen en el hijo de 11 años de Daniela.