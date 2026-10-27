Dante Sica, tras la reelección de Lula: “Lo que tenemos que rogar es que Brasil crezca”

Dante Sica, fundador de la consultora Abeceb, afirmó que “hay que esperar en los próximos días los movimientos que haga Lula” para ver cómo reacciona el mercado. El economista puso el foco en la conformación del gabinete, sobre todo en Hacienda, donde consideró “necesario un programa de ajuste fiscal muy fuerte”. Señaló también la Casa Civil, un cargo equivalente al de jefe de Gabinete, que deberá negociar con un Congreso donde la coalición de Lula “quedó en minoría en ambas cámaras”.

Para la Argentina y para Córdoba, el efecto pasa por el crecimiento brasileño. “Córdoba como Argentina lo que tenemos que rogar es que Brasil crezca”, planteó. Recordó que este año el vecino crecerá menos del 1,3%, tras haber crecido 3%, y que una menor expansión golpea las exportaciones de algunas provincias, el sector automotor, las industrias medianas, la alimentación y la química. Sobre los ajustes de producción de Fiat y Stellantis, atribuyó 60% a la caída de la demanda de Brasil y 40% a la de la Argentina.

El economista consideró que la mala relación entre Lula y el presidente Javier Milei no frena el comercio, pero resta “capacidad ofensiva” para buscar mercados en conjunto, con ambos países sin embajadores.

¿Cómo vé estos días post elecciones en Brasil?

Ahora hay que esperar en los próximos días los movimientos que haga Lula para ver cómo cambia el mercado, en especial en temas que tienen que ver con la conformación del gabinete. Acá la incógnita que tenemos por delante es cómo va a ser este cuarto mandato de Lula. Venía con un modelo bastante económico gastado, con una economía que estaba sufriendo problemas de alta inflación, altas tasas de interés, fuerte déficit fiscal y financiero, y se esperaban correcciones fuertes para poder volver a equilibrar la economía brasileña. Entonces creo que toda esta inestabilidad financiera que también golpea en especial a la Argentina. Y cuál va a ser su relación con el Congreso, con un Congreso que le ha quedado muy a la derecha y va a tener que sentarse a negociar las reformas. Entonces, mirado desde Argentina y desde los negocios de Argentina, el volumen de comercio en general siempre responde a señales mucho más de movimiento de crecimiento de nuestras economías más que de movimiento de tipo de cambio. El tipo de cambio, si querés, en el corto afecta mucho los flujos de turismo. Y vamos a tener que ver cómo recupera Brasil esa tasa de crecimiento, cuanto menos crezca Brasil, más impacta en nuestras exportaciones, en productos, si querés, que son de algunas provincias en particular, impacta en el sector automotriz, impacta en general en el comercio más de empresas industriales de tamaño mediano, en el sector de alimentos, en químicos, etcétera. Entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa de eso.

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O sea que el Presidente reelecto debería reaccionar y tomar decisiones ya en estos días, hoy, mañana, para llevar un poco de estabilidad a los mercados, teniendo en cuenta además que la continuidad de su gobierno está ahora y debe tomar medidas ya.

Sí, hoy, mañana, digo, creo que tiene que tomar rápidamente. Creo que el mercado, todos los agentes económicos están esperando cómo va a ser ese gabinete, en especial hay dos o tres cargos importantes, uno tiene que ver con Hacienda. Los agentes económicos están esperando una corrección porque fíjate que este año Brasil va a crecer menos del 1,3%, venía de crecer del 3% y se estimaba que el año que viene la tasa de crecimiento podría ser menor.

La inexistente relación entre Lula y Javier Milei, ¿cómo influirá hacia el futuro?

Vos tenés que verlo, en los últimos años han sido muy excepcionales los casos en los cuales nuestros presidentes se llevaron bien. El peor fue Cristina Dilma, que directamente ni se hablaban, igual que ahora, igual que Fernández Bolsonaro, igual que Milei y Lula. Entonces yo te diría, en principio las empresas no dejan de comprar y vender en Brasil por cómo se llevan los presidentes. Ahora, ¿en dónde te impacta? Te impacta en la dinámica que la región tiene hacia adelante. Una mejor relación entre los países, con una agenda mucho más dinámica para poder salir a captar esos mercados, sería mucho más importante. Si la relación está tirante, ahora estamos sin embajadores en ambos lados, yo creo que eso se corregirá adelante.

¿Córdoba piodría verse perjudicada en sus negocios?

Córdoba como Argentina lo que tenemos que rogar es que Brasil crezca, porque si crece, vos fijate este año, Brasil no creció y Fiat y Stellantis vendieron menos autos en Brasil, y eso te impactó, pero que está ahora con un programa de suspensión, que cuando vos mirás el impacto, es 60% la caída de la demanda de Brasil, 40% la caída de la demanda de Argentina, responsable de esos ajustes de producción. Lo que tenés que mirar es eso, cuanto mejor le va a Brasil en el sentido de crecer, mejor le va a la Argentina y mejor le va a Córdoba, en aquellos sectores es donde vos tenés más integración.