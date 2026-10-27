Un estudiante universitario necesita $1.321.581 por mes para vivir en Córdoba: qué incluye ese gasto

Estudiar una carrera universitaria en la ciudad de Córdoba implica hoy destinar $1.321.581 por mes para mantener un nivel de consumo considerado "medio". La cifra surge de un informe elaborado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que analizó cuánto necesita un estudiante que se muda a la capital para cursar una carrera universitaria.

El relevamiento plantea tres escenarios posibles de consumo. El más austero demanda $780.864 mensuales, mientras que un perfil de consumo alto asciende a $3.261.283 por mes.

El perfil medio, utilizado como referencia, contempla a un estudiante de una universidad pública que comparte departamento en Nueva Córdoba, utiliza el Boleto Educativo Cordobés (BEC), almuerza en el Comedor Universitario y combina comidas caseras con algunas salidas gastronómicas.

El informe muestra que la vivienda continúa siendo el principal costo para quienes estudian en Córdoba. Alquilar un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba implica afrontar un alquiler promedio de $562.000, al que se suman $118.700 de expensas, $166.578 en servicios, $71.865 de internet y $17.742 en productos de limpieza, totalizando $936.885 mensuales.

Para el perfil medio, ese gasto se reduce al compartir el alquiler y los servicios con otro estudiante, lo que permite disminuir prácticamente a la mitad el costo de vivienda.

Como alternativa más económica aparecen las residencias estudiantiles, donde una habitación cuádruple cuesta alrededor de $359.333 mensuales, mientras que la residencia universitaria de la UNC representa la opción de menor costo para estudiantes con dificultades socioeconómicas.

Alimentación: cocinar sigue siendo la opción más barata

Para estimar el gasto en comida, la Defensoría tomó como referencia distintas modalidades de alimentación.

La canasta básica alimentaria para un varón de entre 18 y 29 años alcanza los $233.585 mensuales. En la UNC, el almuerzo en el Comedor Universitario cuesta $2.750, mientras que un menú estudiantil en universidades privadas ronda los $13.167.

Comer en un restaurante céntrico cuesta aproximadamente $13.000, un combo de comida rápida $15.300 y un pedido por delivery puede llegar a $22.300.

Transporte con y sin beneficios

El estudio recuerda que los estudiantes de universidades públicas, y algunos de instituciones privadas becados, pueden acceder al Boleto Educativo Cordobés, que cubre gratuitamente los viajes durante el período de cursado.

Quienes no cuentan con ese beneficio deben afrontar un boleto urbano de $2.150. Además, el informe contempla gastos en aplicaciones de viajes y, para estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba, el servicio de traffic, cuyo costo es de $3.500 por tramo.

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Educación: apuntes y, en el caso de privadas, aranceles

En universidades públicas el gasto educativo se limita principalmente al material de estudio. Un apunte de 200 páginas tiene un costo estimado de $12.667.

En universidades privadas, en cambio, el promedio de los aranceles mensuales asciende a $945.129, con carreras como Medicina que superan los $1,4 millones por mes.

El informe también recuerda que existen distintas ayudas económicas, como las becas Progresar Superior, las Manuel Belgrano, los programas de apoyo de la UNC y los sistemas de becas que ofrecen universidades privadas, con descuentos que pueden llegar al 100%.

Recreación, salud y otros gastos

El presupuesto también incorpora gastos destinados al tiempo libre, con valores de referencia como $8.000 por una cerveza en un bar, $20.000 una entrada a un boliche, $14.800 una entrada al cine, $63.800 el abono mensual de un gimnasio y $65.000 una entrada para un partido de fútbol.

En materia de salud, el perfil medio considera una medicina prepaga económica, cuyos planes para jóvenes oscilan entre $142.937 y $187.334 mensuales.