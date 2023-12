Javi Rosemberg se despidió de Cadena 3

El conductor de Cadena Heat, Javi Rosemberg, se despidió este viernes de la radio en una decisión que sorprendió a los oyentes de su programa “Fiesta de locos”.

"Hoy vuelvo a la radio luego de algunos días de pensar. Hoy es mi último programa de radio. Me despido, no sé por cuánto tiempo", dijo Rosemberg.

"Me despido de la radio por una decisión que sentí que debía tomar, indicadores que me decían que tenía que hacerlo", agregó el locutor al aclarar que no se irá a otra emisora.

Original campaña solidaria de Navidad en la fundación La Quadra

Despedida

“Dejo la radio porque no estoy siendo 100 por ciento genuino al aire”, expresó el locutor que desde hace 15 años trabaja en Cadena 3.

Canciones del verano 2024: el Top 10 de Argentina

"Me voy muy bien. En ninguna otra compañía te permiten renunciar, volver y hacer un último programa. Agradezco a los directivos de la radio: a José Majlis, a Martín y Gustavo Defilippi, a Carlos María Molina y a Guillermo Chialvo" , concluyó Rosemberg.

También agradeció a sus compañeros y en especial a su compañera Flavia Dellamaggiore, a quien calificó como “la mejor persona del mundo”.