Jorge Liotti: “cuatro puntos cambian el sentido de la elección y habrá mucho cuentapropismo de los gobernadores”

Ya cuesta ocultar los vínculos que están creciendo entre los dirigentes cordobeses y Javier Milei. Son negociaciones obligadas de cara a una elección presidencial que dejará un nivel parejo entre los candidatos. Todos rondarán el 30%, según marca el promedio de las últimas encuestas preelectorales.

“Si gana Milei está imaginando el apoyo de un sector del PRO, y un sector del peronismo, incluido el peronismo cordobés”, afirma el politólogo Jorge Liotti.

En la presentación del libro “La Última Encrucijada”, el periodista intenta describir como se posicionará el peronismo y principalmente el kirchnerismo luego de elección presidencial, en la cual puede quedar fuera de todo. Los dos principales escándalos (Chocobar e Insaurralde en Marbella) no logran impactar en las encuestas e impiden lograr claridad en los resultados de los sondeos de opinión pública.

Para Liotti cualquiera que consiga la banda presidencial, necesitará sentarse a acordar con las demás fuerzas y con los gobernadores. Principalmente, si es Javier Milei el victorioso.

Es por eso que, según el analista, en las últimas semanas se pueden observar discursos que apuntan a conquistar a las personas que no fueron a votar en las PASO. Los candidatos le hablan a “quiénes no votaron en las primarias. El lugar donde van a buscar no es grande, pero cuatro puntos cambian el sentido de una elección. Milei trata de instalar la idea de que puede ganar en primera vuelta”, reflexionó en radio Cadena 3.

Acuerdos necesarios y difíciles de ocultar

“Cualquiera que gane va a tratar de lograr cualquier nivel de acuerdo. Todos están pensando en un esquema. Ahora, dicho esto, también va a pasar que habrá mucho cuentapropismo. Habrá mucho cuentapropismo de los gobernadores, porque los liderazgos se están diluyendo”, disparó Jorge Liotti para comenzar a profundizar sobre la “conexión Milei – peronismo cordobés” de las últimas semanas.

En el último viaje del gobernador electo Martín Llaryora a Estados Unidos se consolidaron los vínculos con Guillermo Francos en el BID, todo dentro del marco de la función de cada no. Dato importante porque el directivo de la entidad internacional es el mencionado para hacerse cargo del ministerio del Interior. Pero no todo queda en conversaciones entre dirigentes provinciales electos y futuros funcionarios nacionales. “El caso de Randazzo, que digamos es el otro candidato reformista, que ve a Milei. Hay vasos comunicantes Hay un sector del peronismo que creo que, con condiciones, ven la posibilidad de un acompañamiento”, sería la conformación del fin del bipartidismo y una nueva era en la política nacional, lejos de los grandes acuerdos y de falta de liderazgos claros.