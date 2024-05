José Luis Villarreal y su histórico gol en la tierra de Fidel Castro

Hay eventos que marcan un hito histórico, pero que quedan perdidos en el olvido. Uno de esos eventos significativos aconteció en agosto de 1988, en Cuba. Esa tierra adorable, llena de historia y cultura, golpeada por propios y extraños, que tuvo un partido de fútbol que intentó marcar una apertura con la visita de Boca Juniors.

La llegada del plantel ‘xeneize’ a la isla fue un acontecimiento inédito, debido a que fue la primera visita de un equipo argentino al país caribeño. Y ese plantel de Boca tenía a dos cordobeses: José Luis Villarreal y Ángel Guillermo Hoyos. Ambos fueron titulares en el histórico cotejo que se disputó el viernes 5 de agosto en La Habana. Es más: ‘Villita’ fue el primer argentino en marcar un gol en Cuba para un equipo extranjero.

“No recuerdo mucho del partido en sí. Fuimos a la isla a hacer una pretemporada y paramos en el Hotel Tritón, que era lo más lujoso que había en esa época. No recuerdo mucho el desarrollo del partido, pero sí me acuerdo del gol”, confiesa Villarreal en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Fiebre futbolera. Hubo 50.000 personas esa noche en la cancha Pedro Marrero. Fue todo un acontecimiento el duelo entre Boca y el combinado de Cienfuegos, ya que había una fiebre por el fútbol provocada por lo realizado dos años antes en México por Diego Armando Maradona. En la previa al juego, fue homenajeado el arquero Hugo Orlando Gatti. Al partido lo comenzaron ganando los cubanos, con un gol de Rivera a los 17 minutos, tras una mala salida del ‘Loco’; pero a los 42 minutos el ex-General Paz Juniors y Belgrano empató el cotejo.

“¿El gol? Fue cruzado, de zurda”, rememora ‘Villita’. En realidad, fue golazo, luego de una pared entre él y el ‘Chino’ Tapia. Luego, el equipo que dirigía el ‘Pato’ Pastoriza se puso en ventaja a través de Graciani, aunque el juego terminó empatado 2-2 por el tanto del cubano Piedra. Esa noche Boca formó con Gatti; Luis Abramovich, Richard Tavares, Pablo Erbín y Enrique Hrabina; Villarreal, Fabián Carrizo, Tapia y Hoyos; Graciani y Humberto Gutiérrez.

La visita del elenco ‘xeneize’ al país caribeño se debió a un convenio de cooperación deportiva firmado entre el gobierno cubano y la entonces Secretaria de Deportes de Argentina. Este convenio no sólo incluía la presencia de Boca con sus jugadores titulares, sino que también charlas para directores técnicos locales.

Villarreal, que actualmente está radicado en Miami, donde es técnico de Palm Beach Star y trabaja como comentarista de la Premier League para la cadena Telemundo, recuerda detalles de esa visita. “Me llamaron mucho la atención las playas y lo que corríamos como parte de la pretemporada. Recuerdo que eran entre ocho y 10 kilómetros a las 6,30 de la mañana. Y después del trabajo físico, obviamente, nos metíamos a disfrutar el agua, de la playa”, señala el exvolante central. “Me acuerdo el trato que tenía la gente del hotel hacia la misma gente de Cuba: hacían una gran diferencia con el extranjero. Y otra cosa que me llamó la atención es que las cosas no tenían marca. La gente de Cuba estaba desesperada por una remera o un pantaloncito de Boca con la marca Adidas, porque evidentemente ellos no tenían acceso”, añade.

Tres días después de ese partido histórico, en el mismo estadio, Boca jugó su segundo y último encuentro en Cuba. Fue ante el Seleccionado B de la isla, perteneciente a jugadores amateurs, quienes habían ganado en 1986 la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los argentinos ganaron 2-1. Boca se quedó hasta el 14 de agosto en Cuba. El cordobés no regresó más a la isla. Pero tiene un vínculo con la gente de ese país, ya que dirige jugadores cubanos que le cuentan la realidad de lo que viven sus familias. ‘Villita’ confiesa que no sabía que ese partido había sido el primero de un club argentino en Cuba. Un partido que quedó en la memoria de aquel pueblo y su gol en los libros de historia.

LOS PIONEROS

Empujados por la huelga de 1948, la misma que provocó un éxodo masivo hacia Colombia de las principales figuras como Alfredo Di Stéfano y Adolfo Pedernera, muchos futbolistas argentinos partieron hacia Cuba, donde participaron de la efímera liga profesional de fútbol cubana, que duró desde 1948 a 1953. El argentino que causó sensación fue Amadeo Colángelo, aunque los pioneros fueron Alberto Soto y Raúl Torrens.