Juez cerca de presidir la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, mientras apunta al 2027

Los últimos 10 días fueron de los más auspiciosos para el Gobierno nacional. La llega da de una serie de préstamos internacionales, liderados por el otorgado vía Fondo Monetario Internacional (FMI), y la salida del cepo sin demasiadas alteraciones en el mercado, le dieron un espaldarazo al presidente Javier Milei y a su equipo económico, en momentos en que algunas turbulencias acechaban y parecían que podían complejizar la ya difícil gobernabilidad nacional.

Todo lo ocurrido fue seguido de cerca en las huestes del juecismo, que analizan de qué manera “jugar” en este 2025 que estará signado por las elecciones legislativas de octubre. El propio Luis Juez sostiene que no participará de las elecciones, salvo que el propio Milei, con quien cultiva una relación cercana, se lo pida personalmente.

El senador no ve con buenos ojos ser parte de una elección nacional, cerca de lo que considera será la campaña a gober nador en el 2027. El juecismo analiza que esas elecciones se rán en el primer cuatrimestre del 2027 y que el 2026 ya los en contrará con un pie –o los dos– en la campaña. Por tal motivo, exponerse ahora sería perjudicial debido al cansancio en la gente y al desgaste que genera una campaña electoral.

Sin embargo, tampoco ven con buenos ojos que el apoyo presidencial vaya directo al radical Rodrigo de Loredo, el otro candidato que pugna por contar con la venia presidencial y liderar la boleta tanto en 2025 como en 2027. En el juecismo no ocultan cierto fastidio porque entienden que en este momento el peronismo busca subir al ring a De Loredo y siguen atentos qué pasará en la relación Macri – Milei, respecto a la definición de alianzas.

La relación Juez – Macri atraviesa uno de sus peores momentos y todo lo que haga Milei con el expresidente se analizará en clave política por el senador. Para sumar un poco más de confusión al complejo mapa que une al Frente Cívico, el PRO y La Libertad Avanza en Córdoba, no es buena la rela ción entre Juez y el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni.

La relación de Bornoroni con Milei y la apuesta a “una lista pura”, que el jefe de bloque libertario en Diputados no se cansa de repetir, no cae bien en el juecismo. Mientras tanto, Juez sigue dialogando con Milei. En una de las últimas conversaciones que mantuvieron la semana que culminó, el senador le re pitió un mensaje casi a modo de mantra: “Javier, ahora sólo con centrate y hablá de economía, que es de lo que vos sabés, no te metas en los otros quilombos”, aseguran que le dijo.

Futuro en Acusación

Una fuente allegada a la mesa chica del juecismo resumió con una frase la gama de opciones que Juez tuvo en el Gobierno nacional. “Le ofrecieron de todo: Luis pudo llegar al ministerio que él quisiera. El problema es que en esos lugares le errás en algo, te pegan una patada en el c… y te sacan de la política”, resumió.

Por tal motivo, y con el escenario nacional más calmo, Juez ve con buenos ojos llegar a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. La Comisión de Disciplina era presidida por el letrado Héctor Recalde, quien falleció y por lo tanto quedó acéfala; y la comisión de Acusación estaba presidida por Mi guel Piedecasas, que renunció.

Mientras tanto, corren los plazos para definir quién presidirá ambas comisiones. Para entender las funciones de estas comisiones, el artículo 14 de la Ley del Consejo de la Magistratura indica que “es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como así también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción”. La misma está integrada por siete miembros: cuatro diputados, un senador, y dos miembros de la abogacía.

Según fuentes consultadas, Juez considera que este es pacio le daría un alto nivel de visibilidad a la hora de evaluar magistrados y lo ubicaría en un lugar donde el senador se siente cómodo, pensando en el casi exclusivo objetivo político que tiene que son las elecciones provinciales del 2027.