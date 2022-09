Juez, entre su candidatura en JxC y lo que dejó Marcos Juárez de cara al 2023

El viernes por la noche, Luis Juez juntó a la tropa del Frente Cívico para “recordar el fraude en las elecciones del 2 de septiembre del 2007”. En el club Hindú, el senador sostuvo que “éste es el último acto de recordación del fraude electoral de 2007 que hacemos como Frente Cívico. El año que viene estaremos gobernando la provincia con Juntos por el Cambio”. Desde su entorno dejaron en claro dos cuestiones: por un lado, tal como el propio Juez lo aseveró en este medio, está dispuesto a dejar atrás aquel episodio que lo podría haber depositado en el Panal, pensando en lo que se viene; por otro lado, que hará todo lo que esté a su alcance para mantenerse dentro de la coalición, sin resignar su deseo de ser candidato a gobernador en el 2023.



Luego de que un video proyectara imágenes de la historia del Frente Cívico y donde aparecieron figuras nacionales de Juntos por el Cambio, Juez precisó que “ya no somos únicamente aquellos vecinos llenos de ingenuidad y sueños que saltamos a luchar por la ética contra la corrupción, sino una fuerza con grandes dirigentes y otros partidos de los cuales muchos están aquí acompañándonos en un ejercicio de unidad”.

Si bien aclaró que no se trataba de un “acto de lanzamiento ni de presentación de candidaturas”, Juez hizo foco en dos de las principales demandas de la gente: inseguridad y salud. “Si bien en todos los casos me gusta dejar en claro que voy a luchar por la candidatura a gobernador por Juntos por el Cambio, aquí vinimos a ejercer la memoria y para decir que estamos trabajando en la construcción de una gran plataforma de gobierno. Por eso invito a los que todavía no se sumaron a integrar los equipos técnicos. Todos saben que el tiempo no pasó en vano y nunca dejamos de prepararnos para gobernar", dijo.

Schiaretti y el factor Marcos Juárez. En el inicio de la semana, Juez había participado en ‘Con el diario del lunes’, el programa que se emite por Canal 10, donde analizó las elecciones de Marcos Juárez de cara al 2023 y se mostró muy crítico de la administración provincial.

“Estoy alarmado por el nivel de mentira con el que se maneja su entorno más íntimo con el gobernador. Tengo la sensación, como ciudadano, de que a Schiaretti le cuentan un tercio de lo que pasa en Córdoba, porque de lo contrario no se entiende cómo pudieron haber montado una campaña que nosotros sabíamos que iba a ser complicada y difícil, pero también que veníamos creciendo de manera sostenida: yo fui seis veces a Marcos Juárez en los últimos 40 días y veíamos que esa elección no se nos iba a escapar. Cómo a su entorno (al de Schiaretti) se le ocurre pensar que con un resultado diferente él iba a lanzarse como candidato a presidente, ya tenían todo armado... Espero que se entienda lo que digo, pero me asusta el nivel de manipulación de algunos que rodean al gobernador”, sostuvo.

-¿No lo cuidan al gobernador?

-No, no lo cuidan, claramente no lo cuidan. Se llevaron una candidata afiliada al PRO, Verónica Crescente, que era quien mejor medía y no les importó armar una lista con dirigentes del PRO. Le vendieron al gobernador que el triunfo era seguro y que con eso tenían asegurado un trampolín para el escenario nacional. Si bien es un problema del PJ estamos todos en el medio porque Schiaretti fue cuatro veces a Marcos Juárez, hicieron una campaña monstruosa en recursos, sin sentido. Provincializaron una elección municipal y nos obligaron a todos a jugar de una manera distinta.

-¿Qué opina del aval que le dio Dellarosa después del triunfo?

-Desde el primer día dije que lo iba a bancar a Pedro: ‘contá conmigo para lo que haga falta’, fue mi frase. Hace 60 días empezamos 24 puntos abajo en las encuestas. Pero fuimos, recorrimos los barrios, tocando timbres, charlamos con los vecinos y me cargué al hombro la responsabilidad de hablar con los dirigentes nacionales para explicarles que tenía que estar todo el mundo, que había que colaborar. Y así fue: vinieron todos, trabajamos como un equipo y este es el camino que hay que seguir mirando al 2023.