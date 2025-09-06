Juez Vaca Narvaja, cercado por el gremio y la Cámara responde: “Combato la endogamia del Poder Judicial”

La semana pasada se tensionó al máximo la situación en la Justicia Federal de Córdoba, donde el titular del Juzgado Federal N°3 (JF3), Miguel Hugo Vaca Narvaja, quedó cercado por acciones públicas del gremio y una decisión la Cámara que rechazó la propuesta de designación de una abogada en el tribunal de primera instancia.

El problema se suscita porque en el Poder Judicial Federal no hay concursos para ingresar ni ascender. La Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca reglamentó la Ley 26.861 aprobada en 2013, por eso no rige para juzgados, cámaras y tribunales orales. Por el contrario, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación tramitan periódicamente concursos para designar al personal administrativo y funcionarios.

Los jueces tienen otro sistema. El único parámetro objetivo es el escalafón que garantiza los ascensos de la carrera judicial. Cuando se produce una vacante, los jueces proponen y la Cámara dispone. Y para el ingreso, es un secreto a voces admitido por todos, que pesan los vínculos sanguíneos y de amistad.

RUIDOSA PROTESTA. El jueves el gremio se manifestó en el ingreso al edificio de tribunales federales con un maniquí con cabeza de vaca.

Qué pasó con Vaca Narvaja

El 29 de julio pasado, con motivo de la renuncia para acceder a la jubilación de Gabriela Data, el juez de primera instancia propuso el nombramiento en su reemplazo de la abogada Claudia del Valle Trujillo como secretaria de Leyes Especiales. Ella no trabaja en los tribunales, sino que se desempeña en la Anses, como enlace con la Dirección Legal Interior. Es especialista en materia administrativa y previsional.

Para el cargo que quedó vacante por la jubilación de la secretaria Mariana Buteler, sugirió nombrar a Regina Uriburu Pizarro, hasta entonces prosecretaria de la Secretaría Civil, con 32 años de carrera judicial en la Justicia Federal de Córdoba.

Al mismo tiempo, por el ascenso de Uriburu Pizarro, Vaca Narvaja elevó una serie de promociones en cargos inferiores, todos pertenecientes a los tribunales.

Todas estas solicitudes se formalizaron ante la Cámara Federal de Córdoba.

El problema se generó exclusivamente con Trujillo. En efecto, la delegación local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por el abogado Juan Triputti, hizo saber formalmente la situación a la Cámara.

El 6 de agosto pasado, ese tribunal decidió por unanimidad y con los votos de Abel Sánchez Torres –presidente–, Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro, rechazar el nombramiento de Trujillo.

El argumento es que la normativa vigente establece que las designaciones de personal deben respetar el escalafón y los ascensos deben producirse desde el cargo inmediato inferior.

En la resolución, el tribunal que tiene el poder de superintendencia, le recordó a Vaca Narvaja que, cuando asumió como juez, designó a abogados de su confianza, Miguel Ceballos y Patricio Lutteral.

Vaca Narvaja se mantuvo en su postura y el caso se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución.

Perfil CÓRDOBA consultó al juez Vaca Narvaja, quien explicó el motivo de sus propuestas.

-De lo que se trata con esta designación de una funcionaria de adentro y otra de afuera es de combatir la endogamia del Poder Judicial que lo aísla de la sociedad, que tiene el 90% de consideración negativa. No puedo mantener posturas de personas que han pasado toda su vida acá adentro, porque vengo de afuera y tengo otra visión que caracteriza mis fallos. En muchos casos, es una mirada divergente de estas personas que llevan 40 años acá.

–Cuando asumió usted, trajo abogados de afuera como colaboradores. Actualmente son secretarios. ¿Eso modificó algo en tribunales?

–Necesito gente capacitada, con manejo de personal, con calle, con conocimiento. Patricio Lutteral tiene tres exámenes aprobados para juez y está cuarto o quinto (en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura) para la Cámara. Pero tampoco lo quieren porque es de afuera. O sea, ellos quieren seguir con el 85%, 90% de jueces de adentro. No estoy de acuerdo y no designo familiares en la justicia. Otra divergencia que también les molesta.

–En este caso, también el gremio reaccionó y reiteró la campaña del “paracaidista”.

–Trabajo en la Justicia Federal, no en un jardín de infantes. No pueden poner un ‘afichito’ con caricaturas de vaca y un muñequito con una cabeza de una vaca. Es injuriante para el prestigio del Poder Judicial, no para mi persona. Y eso depende de la Cámara Federal de Apelaciones, que no está cumpliendo con su rol de cuidar el prestigio del Poder Judicial. Agrego una infidencia: a mi viejo en la cárcel lo colgaban en el travesaño del arco, le entraban a dar y le decían “vos sos Vaca”. Él respondía: “Yo soy Vaca Narvaja”. Les enfurecía el doble apellido. Parece que acá pasa lo mismo con el gremio.

–¿Qué sucedió entre Miguel Ceballos y el gremio?

–Es imposible que haya usado esos términos –“negro, ni negro de m*****”– porque son términos que no usamos jamás. Miguel increpó a Gabriel Álvarez y otro hombre que estaba con él. Por supuesto que tampoco agredió a ninguna mujer. Es mentira lo que dicen. Este conflicto ridículo y payasesco es absoluta responsabilidad de la Cámara Federal , de su presidente Abel Sánchez Torres, que no cuida el prestigio del Poder Judicial.

VACA. La alusión al primer apellido fue interpretado por el juez como una injuria.

Denuncia contra un secretario

El titular de la UEJN delegación Córdoba, Juan Pablo Triputti, junto al delegado Alexis Durán y el secretario gremial Germán Gadea, denunciaron ante la Cámara Federal al secretario del Juzgado Federal 3, Miguel Ceballos.

La versión que aportó el gremio es que el funcionario se acercó a manifestantes, en la explanada de tribunales y en el hall de la sede sindical, increpó y los filmó. Y señalan que profirió insultos como “que basuras que son”, “negros de m****”, incluyendo a mujeres trabajadoras.

Ante ello pidieron que se abra un sumario administrativo a Ceballos.

Vaca Narvaja negó que el funcionario haya utilizado esas expresiones y que haya insultado a mujeres. Admitió que hubo un altercado con Gabriel Álvarez y otro hombre.

ABEL SÁNCHEZ TORRES. El presidente de la Cámara Federal sostuvo que la propuesta rechazada al juez Vaca Narvaja está a decisión de la Corte Suprema.

La decisión "fue unánime", señaló Sánchez Torres

Ante la consulta de este medio, el presidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres, destacó que el rechazo al pedido de nombramiento de la abogada Trujillo como secretaria en el Juzgado Federal N0 3 (JF3), fue una decisión adoptada “por unanimidad”. Además de su voto, fue firmada por los vocales Eduardo Avalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro. Y dejó en claro que la decisión no significó “una valoración de su buen nombre y honor”.

Agregó que el juez “tiene el derecho de presentar un pedido de avocación ante la CSJN a los efectos que pudieran corresponder para que sea el Alto Tribunal el que decida”.

Por último y con relación a los supuestos incidentes ocurridos el jueves entre el secretario del JF3 Miguel Ceballos y delegados de la UEJN, en el marco de una protesta sindical, “al tratarse de hechos sobrevinientes no han sido considerados por la Cámara Federal y tendrán estudio y tratamiento en oportunidad de que quede convocado el plenario del Tribunal, por lo que aún no se ha emitido juicio, medida ni consideración alguna”.