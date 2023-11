Juntos por el Cambio irá a la Justicia por las leyes económicas aprobadas en la Legislatura

Las leyes económicas sancionadas el pasado miércoles en la Legislatura de Córdoba provocaron que los dirigentes que componen Juntos por el Cambio se reúnan nuevamente para reclamar por lo que consideran un “atropello democrático” del oficialismo provincial antes del cambio de gestión.

Los presidentes de los partidos que componen JxC, legisladores nacionales actuales y electos y legisladores provinciales actuales y electos convocaron a una conferencia de prensa y expresaron su postura sobre la aprobación de las leyes de Presupuesto 2024, la modificación del Tribunal de Cuentas, la modificación del Código Electoral y la creación de la Agencia Agro Córdoba.

“Es una avanzada de gravedad institucional y democrática. Pero estamos acostumbrados a estas prácticas del peronismo”, reprochó Rodrigo De Loredo, y agregó: “Aprovecharon un contexto de angustia de la sociedad argentina por el proceso eleccionario muy complejo para esta arremetida con normas que serán difíciles de controlar”.

A su tiempo, el diputado Mario Negri indicó que con la sanción de estas leyes el oficialismo está yendo “al peor autoritarismo que hayamos conocido y la mayor concentración de poder". "A los cordobeses que están preocupados por la Argentina desde el lunes deben comenzar a preocuparse seriamente por lo que viene en Córdoba", manifestó.

"En 24 años nunca modificaron la ley del Tribunal de Cuentas, no se les pasó por la cabeza, no hicieron un concurso en 24 años. El resultado: perdieron la mayoría y la consecuencia: cuando no hay República concentrar el poder. ¿De qué manera? A cualquier precio y de cualquier forma", agregó el dirigente radical.

Noticia en desarrollo.