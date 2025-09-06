La Comedia Infanto Juvenil celebra 50 años con una épica de Liliana Bodoc

Ayer sábado, por la noche, el Teatro Real se vistió de gala para un estreno épico. La Comedia Infanto Juvenil, uno de los elencos oficiales de la Provincia, está celebrando sus 50 años y lo hace con una ambiciosa producción: Los Días del Venado, una obra basada en el primer libro de la “Saga de los Confines”, de Liliana Bodoc, que pone de relieve la madurez de un elenco que, a lo largo de cinco décadas, ha buscado elevar la vara del teatro para niños y jóvenes.

“Nosotros siempre fuimos militantes de no tratar como tontas a las infancias y hacer un teatro mucho más profundo, más político”, afirma Martín Gaetán, actor con 22 años de trayectoria en el elenco.

Esta búsqueda de nuevas poéticas como la premiada obra La Librería, ha sido una constante en la historia de la Comedia. “Esa obra marcó un clic en nosotros”, reconoce la actriz Eugenia Hadandoniou, quien recuerda con cariño y admiración el impacto de aquella producción.

En escena. Obras como La Librería y Shakegame (foto) son algunas de las obras que la Comedia Infanto Juvenil ha puesto en escena durante estos cincuenta años.



De la novela a las tablas, un desafío épico

La dirección de Los Días del Venado está a cargo de Fanny Pérez, quien junto a Lautaro Ruiz en la dramaturgia, enfrentaron el enorme desafío de adaptar al teatro la compleja narrativa de Bodoc.

“Teníamos que hacer un proceso de selección de qué parte de la historia íbamos a tomar como línea narrativa, como línea dramática”, explica.

La solución fue enfocarse en el viaje de Dulkancellin, el guerrero Husihuilke, un héroe al que le toca dejar su vida y su comunidad para defender las Tierras Fértiles de Misáianes, el hijo de la Muerte.

Lo particular de la puesta en escena es la figura de la madre del guerrero, la vieja Kush (interpretada por Hadandoniou), como narradora. “Ella es la que cuenta la historia de la manera en que los Husihuilkes contaban sus historias”, dice Pérez.

Esta decisión no solo le da un tono íntimo y ancestral a la obra, sino que también refuerza el homenaje a la autora, Liliana Bodoc, una ferviente creyente de lo chamánico y lo mágico como fuerzas transformadoras.



Un trabajo colectivo y una apuesta por la educación

El elenco. La Comedia Infanto Juvenil nació en 1975 y desde entonces realiza funciones en salas y espacios no convencionales, para escuelas, e itinera por distintos escenarios del territorio provincial y nacional.



Los Días del Venado es una producción que involucra a más de 40 personas en todo el proyecto. Actores de la Comedia, el Elenco Estable de Títeres y alumnos del Seminario Jolie Libois unen sus talentos en una sinergia creativa.

Pero además, la directora destaca la colaboración de los equipos técnicos. “Hubo un trabajo conjunto, estando presentes, viendo lo que funcionaba, lo que no, probando. Mucho trabajo de equipo”, subraya Pérez. Por caso, el Dúo Mapas, a cargo de la música original, también se integró desde los ensayos, puliendo las melodías a la par de las escenas.

La simbiosis de lenguajes se refleja también en la presencia de los títeres, que representan a los personajes más mágicos de la novela, como el águila (Piukemán) y el Venado.

El estreno, sin embargo, es solo el comienzo de un proyecto mucho más grande. Coqui Dutto, directora del Teatro Real, detalla a Perfil Córdoba el lazo con el Plan Provincial de Lectura: “Todo ese proyecto está enmarcado dentro de los 50 años de la Infanto Juvenil. La obra va a llegar a 39 escuelas secundarias de toda la provincia y los docentes ya están trabajando el texto en las aulas porque la idea es que después de ver la obra, los estudiantes hagan producciones audiovisuales y podcasts, y la mejor de todas se presentará en el Festival de la Palabra en noviembre”, afirma Dutto.

Lo que sigue

Las funciones de Los Días del Venado se realizan todos los sábados y domingos del mes en el Teatro Real con entradas a $4.000, que están disponibles en autoentrada.com y en la boletería del teatro (la obra tiene una duración de 70 minutos y está recomendada para mayores de 10 años).

Con esta gran puesta, la Comedia Infanto Juvenil no solo celebra su historia, sino que renueva su compromiso de seguir explorando nuevas fronteras y cautivando a su público con historias que invitan a la reflexión y la aventura.

Y como el mundo de la “Saga de los Confines” es tan vasto, la pregunta inevitable es si habrá una secuela. “No puedo darte ningún adelanto, si fuera por nosotros, sí. Pero esa es una decisión del teatro”, finaliza Pérez.

