La Ducha: el karaoke con banda en vivo que se volvió furor en Córdoba

Lo que empezó como una propuesta en Adobados, ubicado en el Intercountry de La Calera, hoy convoca multitudes y suma presentaciones especiales. “La Ducha” combina banda en vivo, interacción con el público y un repertorio que va del rock nacional al cuarteto y la cumbia, en un formato que ya se expandió a distintos puntos de Córdoba y que sigue creciendo.

Según contó Lisandro Pacheco en diálogo con Perfil Córdoba, el evento fue creciendo rápidamente. “La Ducha es un concepto de una banda que toca temas de rock nacional, de cuarteto, de cumbia, y la gente canta, se invita a la gente a cantar. Se fue prendiendo y hoy vienen entre 250 y 300 personas”, explicó.

La dinámica combina un cancionero base con pedidos espontáneos del público. “Proponemos una línea, pero la gente va pidiendo y los músicos se adaptan a todo”, señaló. Entre los clásicos que suenan aparecen temas de The Beatles y Queen, además de hits nacionales y populares.

El encuentro se realiza todos los jueves, de 20 a 1 de la mañana, con propuesta gastronómica y barra, en un formato pensado para un público de entre 35 y 40 años que busca una salida diferente, lejos del boliche tradicional.

De La Calera a otros escenarios

El éxito llevó a que el formato se replicara en otros puntos de la ciudad de Córdoba: zona sur, Nueva Córdoba e incluso arriba del colectivo turístico, que fue alquilado especialmente para realizar dos recorridos musicales por noche. También surgieron contrataciones para eventos privados.

Además, La Ducha fue convocada para presentarse como telonera en la Fiesta del Lómito en La Calera, donde compartirá programación con artistas como Desakta2. El show será de 45 minutos y buscará mostrar el formato original, con interacción constante con el público.

“Lo que vamos a buscar es interactuar con la gente, mostrar de qué se trata La Ducha. También vamos sumando artistas invitados y alternando cantantes”, detalló Pacheco.

El evento también atravesó algunos desafíos. Un reclamo vecinal generó inconvenientes, pero con el acompañamiento del municipio de La Calera lograron regularizar la situación y continuar con normalidad.

Con una comunidad que crece semana a semana y un formato itinerante que ya cruzó fronteras, La Ducha consolida una propuesta donde la consigna es simple: amigos, una copa de vino y cantar juntos esa canción que todos sabemos.