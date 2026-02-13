San Valentín sustentable: el Mercado Norte instala 400 corazones rojos de economía circular

En el marco del Día de los Enamorados, el Mercado Norte se suma activamente a la movida de la economía circular y firmó un acuerdo para instalar 400 corazones rojos fabricados por la Escuela Municipal de Economía Circular, perteneciente al Ente BioCórdoba.

La intervención artística se realizará sobre la calle Cortada Israel y también dentro del histórico espacio comercial, como una acción simbólica que combina celebración, conciencia ambiental y trabajo colaborativo entre instituciones públicas y uno de los mercados más tradicionales de la ciudad.

Cabe destacar que el Mercado Norte fue uno de los primeros espacios en inscribirse en el padrón de Grandes Generadores, impulsado por el IPAA, y que en 2022 recibió un premio por ser una de las instituciones que más recicló, reutilizó y redujo su producción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) dentro de su actividad comercial.

Con esta acción, el Mercado Norte reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y el cuidado del ambiente, integrando valores sociales y ambientales a las celebraciones populares de la ciudad.