La Feria Gong se consolida como vidriera del arte accesible

La 7a Edición de la Feria Gong abrió sus puertas el viernes pasado en Casa Cascón (Javier López 1565 en barrio Bajo Palermo), erigiéndose una vez más como el faro local para quienes buscan adquirir arte original, de calidad y a precios que permiten “regalar y regalarse” una pieza única en estas fechas.

Más de 50 artistas —consagrados y emergentes— exponen un arsenal de obras que van desde la cerámica y la escultura hasta la joyería contemporánea y el arte textil, convirtiendo a la casa-taller en un must ineludible del calendario cultural cordobés.

El desafío curatorial

Gonzalo Cascón, anfitrión de Casa Cascón y motor de la iniciativa, detalla la magnitud de la propuesta en diálogo con este medio. “Hay 56 artistas y un promedio de 10 obras por artista, entre obras enmarcadas, escultura, textil y obra de batea, sin enmarcar, con precios más accesibles. En total deben ser más de 700”, dice Cascón, quien también es ceramista.

La propuesta es diversa, un mix que abarca desde la escultura de gran tamaño hasta la joyería contemporánea, una amplitud que responde al espíritu con el que arrancó la feria: “Gong nació hace más de 7 años con la idea de festejar a fin de año con los colegas que había trabajado”, cuenta Cascón, rememorando el inicio íntimo que hoy se transformó en una plataforma de visibilidad.

“El lema es ‘obra para regalar y regalarte’, porque la idea es que la gente pueda venir a comprar obra a precio accesible, de artistas reconocidos y emergentes”.

Este año, la apuesta por la accesibilidad es clara. La feria se precia de ser un trampolín para nuevos talentos, como Claudia Perrota, Gabriela Bárcena y Nöel Loeschbor, entre otros. “Así como cuando empecé me dieron oportunidades, para mí también es importante poder darle la posibilidad a nuevos artistas, que puedan exponer”, subraya el gestor.

Una curaduría que honra la historia

Lo que diferencia a Gong de un mero mercado es el esmero en su montaje. “La feria se arma con un criterio curatorial como si fuese una muestra, más que una feria. El objetivo es que las obras de los distintos artistas dialoguen y generen un momento agradable para el visitante”, explica Cascón, un desafío en sí mismo dada la distribución de la casa de dos pisos. Incluso la edición actual se permite un homenaje a la historia del arte local, al incluir un “sector de históricos” con obras de figuras de la talla de José Malanca y Carlos Alonso, que entablan un diálogo sutil con las propuestas de los contemporáneos.

La variedad no solo es estética, sino también económica. Cascón asegura que el público tiene opciones para todos los bolsillos: “Hay piezas desde 15.000 pesos hasta 4.000 dólares. Pero la mayoría está entre los 50 y los 150 dólares”, afirma y señala que la meta de que cada artista vendiera algo se cumplió en ediciones anteriores, augurando un buen resultado para esta séptima entrega.

El futuro de Casa Cascón

Gonzalo Cascón adelanta que, más allá de la Feria Gong, el espacio se consolida como un “híbrido autogestivo” que funciona sin ser un centro cultural ni una galería al uso. Así, a lo largo del año, la casa ofrece un ciclo de muestras llamado 4/45 (cuatro muestras que duran 45 días, donde el artista devuelve la oportunidad con talleres) y promete actividades de verano como ciclos de cine en el patio.