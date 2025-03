La industria audiovisual cordobesa en la alfombra roja de Málaga

El Festival Internacional de Cine de Málaga es un punto de encuentro crucial para hacedores de todo el arco cinematográfico. Allí, no solamente se muestran y compiten películas sino que es una gran oportunidad para asistir a conferencias, presentaciones y encuentros de negocios.

Y si bien esta no es la primera vez de Córdoba en este festival, ya que han habido películas locales exhibidas en ese marco, es la primera visita institucional del Polo Audiovisual.

Silvina Nano, subdirectora de Industrias Culturales de la Agencia Córdoba Cultura y a cargo del Polo Audiovisual, en comunicación con Perfil Córdoba remarcó la importancia de la presencia del organismo en el evento. “Muchas veces nos reconocen afuera, pero no por Córdoba en particular. Nuestra presencia en este festival nos ha permitido posicionarnos y marcar territorio, porque decir Argentina no es solamente decir Buenos Aires. Estar acá nos permite marcar una identidad propia en relación a nuestra industria, a nuestros productos, nuestros productores y nuestros talentos; poder mostrar las particularidades que tiene la provincia de Córdoba para ofrecer”.

En este sentido, a nivel institucional mantuvieron distintas reuniones con organismos como la Film Commission, el Ayuntamiento y la Asociación de Productores de la Comunidad de Madrid. “Es una buena oportunidad para intercambiar y articular. Desde el Polo hemos tenido también reuniones con autoridades de la Comisión de Filmaciones de Canarias y la responsable de financiamiento de Ibermedia. Es un viaje muy productivo”.

En el festival español se encuentra también el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, quien ha anunciado que desde el organismo nacional harán un acompañamiento a las provincias en materia audiovisual. “Estuve reunida con él en el stand del Incaa; ellos han asumido el compromiso de espejar y acompañar a todas las provincias que apuesten fuertemente al fomento de la industria audiovisual. Tienen presupuesto asignado para apoyar a los festivales que la provincia viene acompañando. Y tienen otro presupuesto para hacer un acompañamiento financiero. Nada formalizado en documentos pero todo en tratativas”, aseguró Nano.

RONDAS DE NEGOCIOS. Las reuniones se llevaron a cabo en la sala de negocios del hotel NH.



Por su parte, Antonio Pita, presente en el evento como presidente de Capac (Cámara de Productoras Audiovisuales de Córdoba) y Prisma Cine, señaló que si bien no pudo dialogar con Pirovano sí esperan desde el sector que el acompañamiento prometido a las provincias sea acorde a la inversión que tiene Córdoba, ya que la provincia está apostando fuertemente.

Pita mantuvo también reuniones de trabajo apuntadas a fortalecer las relaciones que la productora cordobesa tiene con España. “Han sido básicamente reuniones con productores con los que ya hemos coproducido y con los que estamos desarrollando proyectos. Para nosotros está muy bien poder encontrarnos dentro del ámbito de un mercado porque nos permite hacer seguimiento a los proyectos en desarrollo. Pero por otra parte creo que también fue importante contar con presencia institucional porque a la hora de explicar las herramientas de fomento, tener el acompañamiento del Estado es crucial”, señaló.

Asimismo, la sensación de incertidumbre en torno a la realidad cinematográfica argentina estuvo presente en el festival. “Están todos a la expectativa, viendo cómo se va a terminar reacomodando el tema del cine en nuestro país. Aunque también hay algo del orden de lo global, las plataformas están en un momento de recesión, no están invirtiendo en contenidos; entonces, es un buen momento para la coproducción, la sinergia y pensar en cómo salir adelante”.

El Casero. La frutilla del postre fue la película ‘El casero’, del cineasta cordobés Matías Lucchesi, que compitió en la Sección Oficial y tuvo su estreno internacional el miércoles pasado en el Cine Albéniz.

Lorena Quevedo (de Twins Latin Films, una de las productoras del largometraje) señaló que tuvieron dos funciones a sala llena y un público muy activo. “Es increíble como tratan a las películas y la gran convocatoria que tienen las funciones. El público se quedó a verla y después a hacer preguntas. Fue realmente una experiencia espectacular porque también es la primera vez que la película se ve fuera de Argentina y como tiene elementos de género porque es un dramedy (NdelE: película que combina drama y comedia), teníamos muchas expectativas acerca de lo que iba a pasar cuando se encontrara con el público”, relata.

Financiada con el apoyo del Incaa, el Polo Audiovisual y la Acau (Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay), ‘El Casero’ es una coproducción entre Argentina y Uruguay (Amada Contents, Twins Latin Films, Amada Films, Nadador Cine) y tendrá su estreno en nuestro país el 1 de mayo.

EL CASERO. La película compitió en la Sección Oficial del Festival y tuvo dos funciones a sala llena.