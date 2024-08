La madre de Luana apuntó a Claudio Vignetta por intentar acallar la denuncia: “El gobierno es culpable”

La segunda jornada de juicio contra el exdirector de Defensa Civil, Diego Concha, comenzó con un relato de gran intensidad. Desde poco después de las 10 de la mañana hasta pasado el mediodía brindó su testimonio Cristina Caminos, la madre de Luana Ludueña, la bombera que intentó ingresar al Etac y que fue abusada sexualmente –según dice la acusación- por el exfuncionario hasta quitarse la vida.

En este proceso Concha es acusado por cuatro hechos. Tres son situaciones de violencia de género contra su expareja ocurridas en 2021. Y un cuarto se refiere al presunto abuso sexual contra Luana Ludueña y a la responsabilidad que le cupo en la decisión final de quitarse la vida. Por eso pesa sobre él la acusación de homicidio.

La audiencia se desarrolla en la Cámara 3ª del Crimen integrada con jurados populares.

Los episodios que se juzgan ocurrieron entre el 14 de noviembre del 2021 –jornada electoral- y el 21 de enero del 2022.

El domingo 14 de noviembre Concha citó a Luana para hablar, la buscó en la terminal de ómnibus y la llevó a un hotel alojamiento donde se produjo el ataque sexual, según consta en la acusación.

Según el relato de Cristina a los presentes en la sala de audiencias, ese hecho cambió la vida de su hija. “No era Luana, vivía llorando, encerrada en su pieza, decía que se quería morir”.

El 28 de noviembre ella intentó quitarse la vida y terminó internada en un centro asistencial. Allí fue cuando se hizo presente el inmediato superior de Concha, Claudio Vignetta –secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

Siempre en la narración de Cristina, el funcionario se acercó para brindarle cobertura de obra social pero también intentó persuadir a la familia de no presentar denuncias ni tampoco tener contacto con la prensa.

En ese momento Luana todavía no había formulado la denuncia que ocurrió días después. Mientras estuvo internada la fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz le tomó las primeras declaraciones testimoniales para imputar a Concha por el presunto abuso sexual.

Cuando le dieron el alta, Luana le contó que en la clínica había aparecido Emiliano Conti. Era un bombero con quien ella había iniciado una relación. “Quería que cambie la declaración, era amigo de Concha, siempre lo defendió”, recordó la madre.

Cristina continuó describiendo la debacle emocional que afectó a su hija. Contó que le decía: “Tengo ganas de irme por ahí y ahorcarme, quiero mi vida de antes y eso no va a pasar”. “Me decía que tenía vergüenza y para no volver, renunció a Bomberos, que era la pasión de su vida”, afirmó.

“En la madrugada del 20 de enero –siguió el relato- fui a su habitación. No quería mirarme. Le hablé mucho y le dije que todos estábamos con ella; sobre la mesa de luz había cartas”.

“Me dijo ´andate, no quiero más ayuda´; me rechazó pero no me fui. Le pedí por favor que se quedara conmigo y ella me abrazó tan fuerte como nunca lo había hecho; me dijo ´perdoname, no puedo más´; fue la última vez que la abracé”, narró Cristina con la voz quebrada.

“Agarré las cartas y salí”, continuó, “no podía asimilar que hiciera algo así porque era una chica muy decidida y vital”.

Cristina salió de la casa y alrededor de las 10,30 de la mañana del 20 de enero le avisaron que Luana se había ido. La vieron ir caminando con la correa de su perro hacia el cementerio. Fueron hasta ahí y la encontraron en un bosque de eucaliptus.

Luana Ludueña falleció al día siguiente.

En su testimonio, la madre leyó a todos en la sala la carta que le había escrito a ella, fechada el 19 de enero a las 23 horas. Así dejó misivas a cada miembro de su familia. En todas pidió perdón, confesó no poder superar lo que había vivido y les rogó que lucharan por ella.

“Siento que el gobierno es culpable porque no tendrían que tener una persona así; a Luana no la cuidaron”, finalizó.

Antes de que Cristina Caminos comenzara su declaración, Diego Concha fue retirado de la sala de audiencias. Quedaron sus abogados, Carlos Hairabedián y Sebastián Becerra Ferrer.