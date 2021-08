La mujer y el básquet en Córdoba

El básquet femenino intenta ganarse un lugar en el amplio espectro de deportes y en Córdoba se está haciendo un trabajo interesante de visibilización para que más niñas se sumen a la disciplina, que siempre tuvo un gran arraigo en el suelo cordobés. Sin embargo, no es una tarea sencilla debido a los prejuicios que sufrieron tiempo atrás muchas mujeres

que practicaban este deporte.

En Córdoba, tanto la Federación como la Asociación tienen sus certámenes, que han iniciado en estos días, y buscan fomentarlo desde el aspecto formativo. Para que esto suceda fue clave el movimiento de mujeres en reclamo de sus derechos: el básquet femenino no estuvo exento de las desigualdades y faltas de oportunidades que han tenido aquellas que querían practicarlo. En ese contexto, muchas deportistas alzaron su voz y Silvina Trapiella, una gran referente del básquet, se comprometió en diversas instituciones para pedir por derechos como espacios en los clubes, mejor organización de los torneos y búsqueda de igualdad.

“De a poco se van mejorando en esas cuestiones. Siempre hubo desigualdad y la lucha por la igualdad de género fue importante”, le explicó a PERFIL CÓRDOBA la integrante de Famud (Foro Argentino de la Mujer en el Deporte).

Trapiella, además, forma parte de Acoteba, Atebara, Agencia Córdoba Deporte y trabaja en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, siempre en la búsqueda de fomentar la práctica del ‘deporte naranja’.

“Visibilizar es la mejor forma de concientizar y ver que las mujeres también podemos jugar al básquet”, ex-

presó. Con la Agencia, este año se puso a trabajar en las escuelas deportivas: “El deporte debe surgir desde lo social para luego ir a lo federado”, resaltó la entrenadora.

— ¿Cómo está el básquet femenino cordobés?

— Hay dos grupos bien diferenciados. Por un lado, quienes vienen de años anteriores y que ya juegan en un nivel más o menos competitivo. Y un grupo de equipos nuevos. La diferencia es muy marcada. Pero lo bueno es que hay equipos nuevos, más allá de esa diferencia. Lo importante es que se sumen nuevas jugadoras. Nos interesa que sea en las formativas, que sumen ‘nenas’. Hay que

tratar de sacar el básquet adelante.

— ¿Qué se hace para acercar a las niñas?

—El tema de que se acerquen niñas al básquet es difícil. Siempre digo que lo que no se ve, no se desea. Y las nenas, lamentablemente, en las escuelas no ven este deporte. Es muy difícil que en los colegios enseñen básquet. Llegan al básquet porque su mamá o papá lo jugaron, o porque tenemos la suerte de que por tal razón llegó al club. En este momento estamos tratando de visibilizar al básquet a través de distintas acciones, con la Federación o con la Asociación, también con un grupo de la Municipalidad, un trabajo en conjunto, realizando campus para que se sumen niñas.

Básquet formativo mixto. En la búsqueda de que las niñas tengan su lugar en el minibásquet, la Federación de Básquetbol de Córdoba fomenta como política la modalidad mixta. A propósito, Trapiella reflexionó: “Lo del mixto me parece excelente, pero si se entiende que juegan mujeres y varones y que cuando terminen, a los 12 años, esa etapa, tengan las mismas posibilidades de seguir jugando en un club. Porque lo que suele pasar es que son equipos masculinos con dos o tres niñas que se suman y entonces, cuando llegan a los 13 años, no tienen la posibilidad de seguir jugando y muchas de ellas terminan yendo a otros clubes que tengan básquet femenino o abandonan el deporte”.



