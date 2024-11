La Municipalidad de Córdoba reparó el socavón en avenida Vélez Sársfield al 4.100

La Municipalidad terminó las obras hidráulicas de reparación del desagüe de Avenida Vélez Sarsfield al 4.100, a la altura de calle Mónaco, en la ciudad de Córdoba.

Las obras consistieron en el reemplazo de "8 metros lineales de cañerías de chapa galvanizada que se encontraban deterioradas" por "un segmento de hormigón armado".

"Las tareas comprendieron la readecuación de una cámara existente para el empalme de la nueva estructura. También se añadió una “cama” de hormigón para que se asiente y proteja el segmento incorporado. Con las culminación de las tareas hidráulicas se compactó la zona y se colocó la capa de hormigón", informó el municipio capitalino.

Tránsito vehicular

Además calcularon que la calzada quedará habilitada el próximo martes para el tránsito vehicular.

La caída en el socavón

El conductor de un Fiat Uno, de 47 años, cayó en la madrugada del jueves 24 de octubre durante la tormenta en un socavón en avenida Vélez Sársfield al 4.100 de barrio Cabo Farina en la ciudad de Córdoba.









Testimonio

“Yo venía en el auto manejando. De repente caí ahí. No sé que pasó hasta que me di cuenta que estaba en el pozo. Me ayudaron a salir, veía todo el agua al lado mío, un susto tremendo”, relató el automovilista a Mitre Córdoba.

Créditos fotos internas: Municipalidad de Córdoba y Policía de Córdoba.