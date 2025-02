La oposición tilda de “dictadura chavista” al PJ y arremete con reforma al reglamento

El interbloque cambiemista embistió contra el PJ por “coartar” el uso de la palabra en el recinto ante el reclamo del impuestazo. Y, peor aún, cuestionó la “discrecionalidad” con se maneja al otorgar de acuerdo “a la cara del cliente” los cinco minutos “de oro” para el replanteo de determinados temas que son rechazados. Al salir al cruce, el oficialismo defendió su postura reglamentarista.

En medio del todo o nada del juecismo y ante una salida intermedia de la izquierda que no prosperó para minimizar el dedo del PJ, pero también el “abuso” opositor en los sobre tablas, el choque de posturas de la UCR y el PJ se trasladará al recinto en la sesión del miércoles. La reunión de pre-labor de los jefes de bloques de la semana pasada convocada para buscar acuerdos, terminó mal.

En su avanzada, Juntos por el Cambio (JxC) llevará a debate una reforma del reglamento de la Unicameral de autoría de Miguel Nicolás. Busca contrarrestar lo que los halcones radicales califican de “dictadura chavista” del PJ al restringir el uso de la palabra a la oposición. La artillería de la UCR incluye, además, la demanda de sesionar todos los miércoles y devolverle el sillón a la deloredista Alejandra Ferrero en Labor Parlamentaria –donde se cocina el temario de cada sesión– al darle reconocimiento a la figura del interbloque.

En el mar de fondo de la dinámica legislativa, los opositores cuestionan el cajoneo de sus proyectos, la baja actividad de las comisiones y una hoja de ruta focalizada en la agenda oficialista. A esto se suma la queja por no acceder ni siquiera a los cinco minutos para expresarse en el recinto sobre temas que incomodan al peronismo. Las espadas del PJ rechazaron el planteo opositor y exhiben la letra dura del reglamento de la Cámara.

La regla no escrita de los cinco minutos para el pataleo opositor forma parte de los “usos y costumbres” del cuerpo. Con el choque de fuerzas de la actual composición en paridad, el PJ la anudó a la discrecionalidad. Los halcones opositores cuestionan el “manoseo”, mientras el PJ aduce “acuerdos” de Labor. En su lógica, la UCR abrazó la iniciativa de Nicolás con el fin de “un acceso más participativo de las minorías”, ya que no existe la supremacía oficialista. Su autor expresó la necesidad de “adecuar el reglamento, que (el gobernador Martín) Llaryora no quiere tratar, a la realidad de la Cámara, donde por voluntad del elector perdió la mayoría para ser minoría”. “Juntos por el Cambio ganó la Legislatura igual que el Tribunal de Cuentas”, aseveró.



Ala halcón

“Los proyectos presentados sobre tablas son una herramienta legislativa de uso legal y que tanto los legisladores como los concejales de ciudades del interior lo utilizan”, dijo el radical Matías Gvozdenovich, al apuntar contra el presidente provisorio, Facundo Torres, a quien le recordó su rol de edil de Alta Gracia en tiempos que gobernaba la UCR. “Él presentaba proyectos sobre tablas y podía expresarse cuando gobernaba el radicalismo la ciudad, ahora se puso en dictador como el chavismo en Venezuela”, lanzó la espada opositora.

El radical cruzó al peronista ante la posición oficialista de que “no nos va a dejar hablar y que no van aprobar el proyecto de reforma del reglamento del bloque UCR”, cuestionó. “Es un atropello a la democracia cordobesa”, remarcó, y fustigó: “Se les subió el poder absoluto a la cabeza a estos chicos del peronismo”.

Walter Nostrala (Frente Cívico) se sumó a la polémica. “Con lo que no estamos de acuerdo es con la discrecionalidad del oficialismo. Depende de la cara del que lo pide o si el tema a tratar le gusta o no al gobierno (para habilitar los cinco minutos)”, se quejó.

En ese plano, se enmarca la postura juecista del “todo o nada” para poner fin al “dedo” del PJ. “Estamos a favor de aplicar siempre el reglamento”, resaltó. No obstante, advirtió: “Cada vez más silencio en esta Legislatura”. “El bloque del Frente Cívico acompaña la reforma del reglamento interno para incorporar la intervención de cinco minutos en el uso de la palabra para la reconsideración, cuando es rechazado el tratamiento sobre tablas de un proyecto”, completó.

Otras voces

Luciana Echevarría también rechazó la “discrecionalidad” del PJ que decide “los temas que se dejan hablar y en cuáles no”, al momento de los sobre tablas. Con lo cual, consideró que “es una forma de coartar el debate”.

La parlamentaria de izquierda atribuyó el uso opositor de este recurso a que “las comisiones no funcionan como deberían funcionar” y, a su vez, advirtió sobre la “acumulación” de temas sesión tras sesión. “Estoy de acuerdo que todos los bloques tengan la posibilidad de tener esos cinco minutos de reconsideración que, lo ideal, es que eso ya esté escrito en el reglamento para que no quede a merced del ánimo del oficialismo”, cerró.

“Me parece una barbaridad que la discrecionalidad del oficialismo te pueda cortar el debate. Esto viene de legislaturas anteriores donde Oscar González a algunos se les daba la palabra y a otros no. Fue un error la continuidad de esta posibilidad”, opinó Agustín Spaccesi. En esa línea, pidió frenar ese accionar aplicando el reglamento. “O todos usan la palabra o nadie usa la palabra”, acentuó.

En cuanto al proyecto radical, el libertario opinó que “los cinco minutos no están en el estatuto y para que se consideren hay que modificar el reglamento interno”. Y se mostró de acuerdo sólo en los casos de “los proyectos que vienen de comisión, en los asuntos entrados”, dijo.

Postura oficialista

Al salir al cruce de las críticas, Torres justificó que esa concesión por fuera del reglamento se basa en un “acuerdo” con la oposición. En medio de la puja con los halcones, el oficialista tomó la moción de Nostrala de poner fin a la “discrecionalidad”. Se definió que “se trabaje en base al cumplimiento del reglamento”, sostuvo.

Al respecto, aseguró que “el reglamento es clarísimo, no hay cinco minutos”. “No existe esa concesión de uso y costumbre de otras legislaturas”, remarcó el peronista y dejó en claro que “no habrá cinco minutos para nadie”. “Ni para ellos, ni para nosotros en la reconsideración”, subrayó.

Acerca del proyecto que la UCR llevará a debate, el lugarteniente del oficialismo no adelantó posición, aunque todo indica que el PJ irá por el rechazo. “Si sale aprobado en el pleno del recinto habrá cinco minutos, si no es aprobado no hay cinco minutos y se trabaja absolutamente a reglamento”, concluyó.

En la pulseada, Nicolás argumentó que los cambios “contribuyen al ejercicio pleno de la democracia dentro del Parlamento”. La UCR se mantiene expectante en cómo votarán los monobloques su proyecto.