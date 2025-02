La UNC inauguró su nueva residencia: el desafío de estudiar lejos de casa, ahora más fácil

Luego de varios meses de trabajo, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) inauguró oficialmente su nueva residencia estudiantil en un acto que reunió a autoridades universitarias y a los estudiantes que ya habitan el edificio desde hace algunas semanas. El complejo, ubicado en Deán Funes 328, busca facilitar el acceso a la vivienda para alumnos del interior del país.

Un proyecto pensado para la inclusión

La iniciativa de esta residencia fue anunciada a fines de 2024 con el objetivo de ofrecer una solución habitacional accesible para ingresantes de la UNC que provienen de localidades ubicadas a más de 50 kilómetros de la ciudad. En noviembre se abrieron las postulaciones y se recibieron 324 solicitudes para ocupar las 150 plazas disponibles. Finalmente, 135 estudiantes fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación socioeconómica.

Los beneficiarios de la "Beca de Alojamiento en la Residencia Universitaria" pueden habitar el complejo por un máximo de un año, durante el cual también tienen acceso a otras becas, como la Nutrirse y la de Conectividad. Además, en la planta baja del edificio funciona un nuevo Comedor Universitario, cuya apertura estaba prevista para octubre del año pasado.

Un costo accesible para los estudiantes

El costo mensual de la residencia oscila entre los $40.000 y $50.000 por persona, dependiendo del monto de las expensas. Este valor es considerablemente menor en comparación con una residencia privada, cuyo precio parte desde los $180.000.

La residencia universitaria tiene ingreso por calle Tucumán 21/25 y Deán Funes 326/328. La estructura cuenta con planta baja y nueve pisos, donde los primeros ocho están destinados a habitaciones compartidas y el último a una sala de estudio equipada. Cada piso tiene baño privado, espacio de estudio, heladeras, lockers y sistema de office. Además, incluye una nueva sede del Comedor Universitario, que comenzó a funcionar en noviembre de 2024, brindando hasta 400 raciones diarias a un costo accesible.

Según el informe de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, la mayoría de los residentes tienen entre 17 y 24 años, y un 88% no trabaja o lo hace en condiciones informales. Un 55% no cuenta con cobertura de salud y el 95% depende económicamente de sus familias. En cuanto a su procedencia, el 44% proviene del interior de Córdoba, mientras que un 15,7% son de Jujuy y otros provienen de provincias como Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, Neuquén y Río Negro. Las carreras con mayor demanda entre los becarios son Ciencias Médicas, Psicología y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Acto inaugural

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el rector de la UNC, Jhon Boretto, junto a la vicerrectora Mariela Marchisio y otras autoridades. Durante el evento, Boretto destacó la importancia de la residencia como un proyecto largamente anhelado por la comunidad estudiantil. "Nos toca a nosotros dar este paso, pero en realidad es una vieja demanda de la comunidad estudiantil que la universidad no había logrado concretar", afirmó.

"Me gustaría agradecer a los primeros 135 valientes que hoy están acá ocupando sus habitaciones en la residencia. Agradecerles por apostar por esta universidad. Este espacio no es solo un techo, es un lugar que hemos diseñado y que hemos dispuesto para acompañarlos en todo su trayecto inicial en la universidad", expresó por su parte el secretario de Bienestar Universitario y Modernización, Matías Lingua.

Y subrayó el compromiso de la UNC para seguir mejorando las condiciones de alojamiento de los estudiantes: “Seguramente vamos a encontrar situaciones que no hemos previsto, que no están del todo resueltas, pero que sí nos encuentra con todas las ganas de poder resolver lo que haga falta”.

Los estudiantes

Para muchos jóvenes del interior del país, acceder a una educación universitaria en Córdoba puede ser un desafío económico. Sin embargo, la nueva residencia de la UNC se ha convertido en una oportunidad clave para quienes, de otro modo, no habrían podido estudiar. Luz Dean y Matías Serruya, ambas de 20 años y provenientes de San Martín de los Andes, junto con Sofía Gómez, de La Pampa, forman parte del grupo de estudiantes que llegaron hace dos semanas. "Es mejor de lo que esperaba. La gente ha sido muy respetuosa. La comida súper bien", comentó uno de ellos sobre su experiencia.

La residencia, además, les ha permitido recorrer la ciudad los fines de semana y conocer la Ciudad Universitaria: "Es re linda", afirmaron.

Muchos se enteraron de esta posibilidad a través de conocidos o redes sociales. "Mi mamá tiene compañeras de trabajo que tienen a sus hijos estudiando acá y les contaron que se estaba creando una residencia", explicó una estudiante. Otros, buscaban mes a mes residencias para poder estudiar.

"Si yo no obtenía esta beca, no iba a poder estudiar porque en mi casa somos muchos y no nos da la situación económica. Intenté pagar la universidad haciendo varios trabajos allá, pero era imposible. Me iba a dedicar a trabajar en San Francisco y a hacer cursitos varios de cosas que me gusten", contó Agostina Reartes.

Nazarena, de 22 años, también destacó la importancia de esta oportunidad: "Estoy muy agradecida porque tengo techo, comida, me tocó un grupo de chicos en el piso muy lindo… tengo también una sala de estudio. No encontré algo similar a esto en otros lados".